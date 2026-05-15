Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников
В этом году количество желающих сдать Национальный мультипредметный тест существенно возросло. Успешную регистрацию и сертификаты для участия в тестировании получили 355 371 человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Министерства образования и науки Украины.
Главное:
- Общее количество: 355 371 участник, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году;
- Выпускники прошлых лет: зафиксирован стремительный рост интереса - их количество выросло на 33%;
- Лидеры в Украине: больше всего участников зарегистрировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях;
- Зарубежный сегмент: более 50% участников за рубежом будут сдавать тест в Германии и Польше.
Динамика по сравнению с 2025 годом
Показатели регистрации демонстрируют рост по всем категориям участников. Общий прирост составил 13% относительно прошлого года.
Особенно заметной стала активность выпускников прошлых лет: если в 2025 году их было около 77,6 тысячи, то в 2026-м эта цифра превысила 103 тысячи человек. Количество выпускников школ этого года также выросло на 7%, достигнув отметки в 252 тысячи участников.
География участников: где будут сдавать больше всего
В пределах Украины наибольшая концентрация абитуриентов традиционно приходится на крупные образовательные хабы. Рейтинг регионов-лидеров выглядит так:
- Киев - 35 331 человек;
- Львовская область - 31 180 человек;
- Днепропетровская область - 27 494 человека;
- Киевская область - 22 388 человек;
- Одесская область - 21 819 человек.
НМТ за рубежом
Значительная часть украинских абитуриентов находится за пределами страны. Больше всего сертификатов для сдачи НМТ выдано в Германии (5 141) и Польше (4 711).
Вместе эти две страны обеспечивают более половины всего зарубежного сегмента участников. Также в пятерку лидеров за рубежом вошли Чехия, Болгария и Литва.
Читайте также о том, что НМТ-2026 стартует уже 20 мая. Оно будет проходить без кардинальных изменений, но с учетом вызовов безопасности войны, возможных отключений света и большого количества поступающих за рубежом.
Ранее мы писали о том, где участники тестирования НМТ-2026 могут узнать о городе и времени сдачи экзамена.