ua en ru
Пт, 15 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников

17:47 15.05.2026 Пт
2 мин
Среди участников возросло количество выпускников прошлых лет
aimg Василина Копытко
Плюс 13%: сколько людей будут сдавать НМТ-2026 и где больше всего участников В этом году на 43 тысячи участников НМТ больше (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В этом году количество желающих сдать Национальный мультипредметный тест существенно возросло. Успешную регистрацию и сертификаты для участия в тестировании получили 355 371 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обновленные данные Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: МОН отменило ограничения на восстановление в вузах: что изменится для студентов

Главное:

  • Общее количество: 355 371 участник, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году;
  • Выпускники прошлых лет: зафиксирован стремительный рост интереса - их количество выросло на 33%;
  • Лидеры в Украине: больше всего участников зарегистрировано в Киеве, Львовской и Днепропетровской областях;
  • Зарубежный сегмент: более 50% участников за рубежом будут сдавать тест в Германии и Польше.

Динамика по сравнению с 2025 годом

Показатели регистрации демонстрируют рост по всем категориям участников. Общий прирост составил 13% относительно прошлого года.

Особенно заметной стала активность выпускников прошлых лет: если в 2025 году их было около 77,6 тысячи, то в 2026-м эта цифра превысила 103 тысячи человек. Количество выпускников школ этого года также выросло на 7%, достигнув отметки в 252 тысячи участников.

География участников: где будут сдавать больше всего

В пределах Украины наибольшая концентрация абитуриентов традиционно приходится на крупные образовательные хабы. Рейтинг регионов-лидеров выглядит так:

  • Киев - 35 331 человек;
  • Львовская область - 31 180 человек;
  • Днепропетровская область - 27 494 человека;
  • Киевская область - 22 388 человек;
  • Одесская область - 21 819 человек.

НМТ за рубежом

Значительная часть украинских абитуриентов находится за пределами страны. Больше всего сертификатов для сдачи НМТ выдано в Германии (5 141) и Польше (4 711).

Вместе эти две страны обеспечивают более половины всего зарубежного сегмента участников. Также в пятерку лидеров за рубежом вошли Чехия, Болгария и Литва.

Читайте также о том, что НМТ-2026 стартует уже 20 мая. Оно будет проходить без кардинальных изменений, но с учетом вызовов безопасности войны, возможных отключений света и большого количества поступающих за рубежом.

Ранее мы писали о том, где участники тестирования НМТ-2026 могут узнать о городе и времени сдачи экзамена.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вступительная кампания НМТ Образование в Украине
Новости
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России
Аналитика
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата