МОН отменило ограничения на восстановление в вузах: что изменится для студентов

Министерство образования и науки Украины отменило приказ №910, который устанавливал барьеры для восстановления и перевода студентов на дневную или дуальную формы обучения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного ВРУ по правам человека Дмитрия Лубинца в Facebook .

Главное: Отмена запрета: Студенты снова могут свободно возобновляться или переводиться на очную форму обучения.

Студенты снова могут свободно возобновляться или переводиться на очную форму обучения. Причина вмешательства: Приказ №910 признан судом противоправным из-за нарушения конституционного права на образование.

Приказ №910 признан судом противоправным из-за нарушения конституционного права на образование. Учет правок: Новый проект приказа МОН уже разрабатывается с учетом предложений Офиса Омбудсмена.

Барьеры из-за мобилизации

Ранее МОН ввело ограничения, обосновывая их мобилизационными процессами в стране. Однако, по словам Дмитрия Лубинца, эти правила применялись и к невоеннообязанным категориям, в частности женщинам.

Это лишало многих студентов возможности учиться по специальностям, где не предусмотрена заочная форма.

"Я системно реагировал: направлял в профильное министерство предложения изменений в приказ, внес официальное представление, зафиксировал проблему в Ежегодном докладе за 2025 год", - подчеркнул Омбудсмен.

Куда обращаться в случае нарушений

Если права на получение образования продолжают нарушаться, граждане могут обратиться в Офис Омбудсмена: