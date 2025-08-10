На пляже в курортной Затоке на мине подорвался мужчина

На пляже в курортной Затоке Одесской области в воскресенье, 10 августа, произошел взрыв. Сдетонировала мина, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По предварительным данным, мина взорвалась на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз. Мина якобы сдетонировала в море, около 50 метров от берега.

По информации местных СМИ, в результате взрыва, предварительно, есть жертва. Погиб мужчина, который находился рядом.



СМИ также отмечают, что пляж, на котором произошел взрыв, не входит в перечень открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.