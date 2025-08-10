ua en ru
На пляже в курортной Затоке на мине подорвался мужчина

Затока, Воскресенье 10 августа 2025 12:48
На пляже в курортной Затоке на мине подорвался мужчина Фото: на пляже в курортной Затоке взорвалась мина (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На пляже в курортной Затоке Одесской области в воскресенье, 10 августа, произошел взрыв. Сдетонировала мина, есть погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Думская".

По предварительным данным, мина взорвалась на пляже между поселками Затока и Каролино-Бугаз. Мина якобы сдетонировала в море, около 50 метров от берега.

По информации местных СМИ, в результате взрыва, предварительно, есть жертва. Погиб мужчина, который находился рядом.

СМИ также отмечают, что пляж, на котором произошел взрыв, не входит в перечень открытых зон и разрешения там находиться нет, хотя в городке туристов принимают.

Напомним, в начале июня на пляже в Затоке Одесской области произошел взрыв. Как сообщили в полиции, два человека подорвались на мине и погибли на месте.

РБК-Украина ранее публиковало список пляжей в Одесской области, которые открыты для купального сезона.

Также стоит добавить, что во время воздушной тревоги, шторма (от 2 баллов) или обнаружения подозрительных предметов - пребывание людей у моря строго запрещено.

Одесса Затока Взрыв
