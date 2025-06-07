В Затоке на пляже подорвались два человека: первые подробности
В Одесской области произошел взрыв на пляже Затоки. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики, источники в правоохранительных органах и заявление полиции Одесской области.
Сегодня днем местные одесские Telegram-каналы написали, что в Затоке от взрыва на пляже погибли люди.
Как сообщили источники РБК-Украина, предварительно, два человека подорвались на мине и погибли на месте. После того, как об инциденте стало известно полиции, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
14:40. Полиция рассказала подробности трагедии
Как рассказали в полиции Одесской области, взрыв произошел, когда двое мужчин купались в море. Их личности сейчас устанавливают правоохранители.
Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении дела по факту несчастного случая.
В то же время правоохранители призывают жителей и гостей Одесской области не выходить на участки, доступ к которым запрещен, и советуют отдыхать только на тех пляжах, которые проверили специалисты на отсутствие мин и других взрывоопасных предметов.
Напомним, в 2023 году россияне взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего мины, которыми были заминированы берега Днепра в Херсонской области, вынесло в море. Жителей Одессы и Одесской области предупреждали, что море может выносить эти мины на берег и пляжи.
Как заявляли тогда в оперативном командовании "Юг", в Днепре из-за подрыва ГЭС оказалось большое количество боеприпасов. Одну из таких противодесантных мин тогда обнаружили на берегу Одесской области.
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