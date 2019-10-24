Майданчики розбрату: чому депутати "Слуги народу" посварилися з керівництвом

В "Слузі народу" трапився перший корупційний скандал. Офіс президента і керівництво фракції підозрюють частину депутатів від більшості, які входять до парламентського комітету з питань фінансів, у можливому отриманні хабара.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже почала розслідування з цього приводу: нібито 11 членів комітету могли отримати по 25-30 тисяч доларів за відмову підтримати законопроект, внесений головою комітету Данилом Гетманцевим (СН) та його першим заступником Ярославом Желізняком ("Голос").

Самі депутати, які відмовилися голосувати за документ, називають його лобістським і кивають у бік керівництва, звинувачуючи його в спотворенні інформації.

На інцидент відреагував і президент Володимир Зеленський, закликавши всіх учасників скандалу пройти перевірку на детекторі брехні. Поліграф уже пройшли двоє нардепів від "Слуги народу" – заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський і Олександр Качура. На черзі керівник фракції Давид Арахамія.

Палиця на два кінці

Голосуючи за бюджет на 2018 рік, народні депутати прийняли поправки в Податковий кодекс, створивши авторизовані електронні майданчики (АЕМ). Через ці приватні майданчики оцінювачі повинні вносити дані про вартість нерухомості, яка продається або купується, в Єдину базу даних Фонду держмайна.

Цей крок представлявся як боротьба із заниженням вартості об'єктів з боку оцінювачів, які, в свою чергу, могли отримувати за це "відкати". Але і послуги майданчиків небезплатні. Ці витрати оцінювачі перекладали на продавця нерухомості.

З 2020 року депутати ускладнили створення нових майданчиків, а тому сьогодні на цьому ринку працює тільки чотири підприємства. Деякі ЗМІ і депутати стверджують, що всі вони нібито пов'язані з народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком.

На початку вересня приблизно тридцять народних депутатів із фракцій "Слуга народу" і "Голос" зареєстрували законопроект №2047, який прибирає АЕМ із системи оцінки житла. Серед них голова профільного комітету Данило Гетманцев та його перший заступник Ярослав Железняк.

У пояснювальній записці вказано, що роль майданчиків "паразитична". Водночас за свої послуги вони отримують по одному мільйону гривень в день "з повітря".

Тим часом частина депутатів зі "Слуги народу" на чолі з Олександром Качурою і Олексієм Ковальовим внесли альтернативний законопроект 2047-1. Він повністю прибирає з процесу оцінювачів, але при цьому дозволяє запустити на ринок нові майданчики.

Якраз ці два законопроекти поклали початок подальших розбіжностей всередині більшості. У бік авторського колективу документа 2047-1 посипалися звинувачення в лобіюванні інтересів власників АЕМ.

Член фінансового комітету Мар'ян Заблоцький (СН) вважає, що фактичним автором документа 2047-1 виступає Антон Яценко.

"Цим законопроектом 2047-1 фактично створюються нові корупційні схеми, загортаючи все це в красиву обгортку. Сам Яценко ходив і агітував депутатів голосувати за цей законопроект. Він фактичний власник системи електронних майданчиків, це було описано та доведено в ЗМІ", – сказав РБК-Україна Заблоцький.

Народний депутат Антон Яценко (Фото Космач Олександр / УНІАН)

Качура, в свою чергу, стверджує, що основний законопроект 2047 написаний в інтересах оцінювачів. Він скасовує всі електронні системи, дозволяючи оцінювачам занижувати вартість нерухомості. В альтернативному законопроекті 2047-1 виключається людський фактор.

"Якщо, наприклад, квартира коштує сто або двісті тисяч доларів, оцінювач може вказати її вартість у 49 тисяч гривень. І від цього бюджет недоотримає кошти. Тоді як документом 2047-1 передбачено, що майданчики будуть автоматизовано проводити оцінку всієї нерухомості. Адже з комп'ютером домовитися не можна, тоді як з оцінювачем – можна", – пояснив виданню нардеп.

Водночас, на думку Качури, за спробою дискредитації його законопроекту стоїть лобі групи оцінювачів.

"Ринок оцінки складає 250 млн гривень на рік. І все, що відбувається навколо законопроекту 2047-1, ні що інше як боротьба мафії оцінювачів за цей ринок. Вони отримують по 1-2 тисячі доларів з кожного об'єкта, вартість якого вони занижують. Це досить корупційний ринок", – зазначив парламентарій.

Зіткнулися лобами

Автори основного та альтернативного законопроектів домовилися розробити компромісний варіант документа, який би прибирав із системи оцінки і приватні майданчики, і оцінювачів. Замість них повинна запрацювати єдиний державний майданчик, який буде адмініструвати Фонд держмайна.

Новий законопроект доручили підготувати робочій групі на чолі з народним депутатом від "Слуги народу" Олексієм Ковальовим. На першому її засіданні 17 жовтня вирішили, що, прибираючи оцінювачів та електронні майданчики, необхідно також ліквідувати ProZorro, АРМА і СЕТАМ.

"Багато тоді висловилися, що з приватними електронними майданчиками дійсно слід навести порядок і проаналізувати, яку шкоду вони приносять. І це потрібно зробити і з системою "ProZorro" і "ProZorro-продажі", – розповіла РБК-Україна член фінансового комітету Ніна Южаніна ("Європейська Солідарність").

За даними Рахункової палати, шість приватних електронних майданчиків, з якими "по незрозумілій системі" працює "ProZorro" і "ProZorro-продажі", за два роки отримали мільярд гривень, уточнила Южаніна.

Але наступного дня керівництво комітету в обхід робочої групи запропонував рекомендувати парламенту свій варіант доопрацьованого законопроекту 2047-д. Він передбачає ліквідацію приватних електронних майданчиків, частково зберігаючи роль оцінювачів.

"Законопроект 2047-д ліквідує майданчики, які пов'язують з Яценком. Можливо, по більш складній траєкторії, але фактично, відповідно до цього законопроекту, до кінця року вони були б ліквідовані", – заявив виданню Заблоцький.

Але документ Гетманцева підтримали лише сім членів комітету – п'ять зі "Слуги народу" і двоє з "Голосу". У той час як більш ніж десять депутатів монокоаліції проголосували "проти", "утримались" або не голосували.

В Офісі президента і керівництві фракції більшості запідозрили депутатів, які провалили документ 2047-д, в тому, що вони могли діяти в інтересах Яценка.

"Кілька депутатів, які, ймовірно, будуть свідчити правоохоронним органам, стверджують, що їм пропонували певні суми різні посередники за неголосування за документ 2047-д. Вони цю інформацію донесли до керівництва фракції і голови комітету", – розповіла РБК-Україна заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

За інформацією голови фракції Давида Арахамії, щонайменше двом депутатам пропонували хабарі за їхнє неголосування. Сам Яценко свою причетність як до електронних майданчиків, так і до підкупу членів комітету заперечує.

"Я вважаю, що це внутрішні розбирання між членами "Слуги народу", з одного боку. З іншого – з серпня я очолюю партію Антона Яценка і як мажоритарник набрав приблизно 70%, отримавши перший результат по Україні. Думаю, це може бути одночасно і елементом моєї дискредитації", – пояснив виданню Яценко.

Першим на поліграф пішов Олександр Качура – співавтор документа 2047-1.

"Серед питань, на які я відповідав – чи отримував я кошти за голосування у Верховній раді, чи входжу я в якісь олігархічні клани, чи просував я цей законопроект за гроші, чи брав я гроші в Антона Яценка. На всі ці питання я сказав "ні" і всі мої відповіді підтвердилися, про що, зокрема, свідчать відповідні звіти", – сказав Качура.

Пізніше ввечері перевірку на поліграфі пройшов і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубінський, який проголосував проти комітетського законопроекту. Детектор показав, що гроші за це рішення він ні в кого не брав.

Хто кому лобіст

Втім, члени комітету обурені пред'явленими їм підозрами. За документами 2047 і 2047-д стоїть лобі оцінювачів, стверджує один зі співрозмовників у "Слузі народу".

За його словами, заступник голови Українського товариства оцінювачів Олексій Амфітеатров, а також оцінювач Людмила Сімонова приходили на комітет і відкрито наполягали на тому, щоби зберегти роль оцінювачів та ліквідувати електронні майданчики.

"Дуже ймовірно, що Гетманцев діє в інтересах оцінювачів. Законопроект 2047-д написала колишній заступник голови Фонду держмайна та екс-заступник голови товариства оцінщиків Наталія Лебідь", – сказав один зі співрозмовників у фракції більшості.

Сам Гетманцев в коментарі РБК-Україна спростував цю інформацію.

Крім того, згідно з новим документом, якщо громадянин не згоден з оцінкою, яку формує автоматична Єдина база ФДМ, він має право звернутися за послугами оцінювача.

"Оцінювач же зможе встановити вартість на свій розсуд. Тобто тут закладена корупційна складова", – зазначив член "Слуги народу", що побажав залишитися неназваним.

Ще одна з причин провалу законопроекта Гетманцева – його особистий конфлікт з багатьма членами комітету, зазначають декілька співрозмовників РБК-Україна. Мовляв, він часто приносить депутатам комітету законопроекти, які ніхто з них до цього не читав, вимагаючи за них проголосувати.

Глава фінансового комітету Ради Данило Гетманцев (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Наприклад, на комітеті у п'ятницю у депутатів не було на руках ні тексту законопроекту №2047-д, ні порівняльної таблиці до нього, каже Ніна Южаніна. Хоча, за словами Мар'яна Заблоцького, порівняльну таблицю надіслали в чат комітету ще за кілька днів до голосування.

"Частина свідомо голосувала "проти", оскільки хотіли розробити комплексний законопроект, який прибирає і оцінювачів, і майданчики, а також врегульовує питання з Прозоро, СЕТІВ, АРМА. А частина не голосувала просто тому, що у них напружені відносини з Гетманцевим", – пояснило джерело в СН.

За словами Кравчук, в наступний понеділок "Слуга народу", імовірно, проведе засідання з приводу скандалу на комітеті. Разом з тим депутати мають намір обговорити компрометуюче листування їхнього колеги по фракції В'ячеслава Медяника та участь ще одного депутата Євгена Шевченка в ефірі російського телеканалу.

Голова фракції Давид Арахамія переконаний, що ніхто зі "Слуг народу" не брав грошей за своє неголосування. І щоби зняти будь-які питання майже всі депутати з фракції готові пройти поліграф, уточнив він.

"Я взагалі не хотів, щоб це було, як зараз: вся країна бачить, як ми проходимо поліграф. Ми хотіли внутрішнє обговорення. Це така інтимна справа всередині фракції, ми хотіли самі його вирішити спокійно і не публічно. Але якщо публічно, то давайте робити це максимально публічно", – заявив Арахамія.

Щоправда, якщо поліграф покаже, що хтось із членів комітету був замішаний у якихось корупційних діях, його варто виключити з фракції, додав він.

З одного боку, це стане продовженням лінії відкритості, яку взяла на озброєння команда Зеленського, прийшовши до влади. З іншого – історія з залученням правоохоронних органів стане для багатьох членів "Слуги народу" показовим уроком того, чим для них можуть обернутися будь-які дії проти лінії партії.