"Пленки Вовка" и не только. Какими скандалами запомнился ОАСК

Разгон участников Майдана

Во время событий Революции Достоинства, 9 декабря 2013, судья ОАСК Евгений Аблов за 6 часов рассмотрел иск гражданского лица, который утверждал, что баррикады протестующих в центре Киева якобы создают неудобства для передвижения. Суд вынес решение о необходимости разблокировать Крещатик и другие улицы столицы.

Это стало формальным основанием для силовиков начать разгон протестующих. Так, в ночь с 10 на 11 декабря 2013 "беркутовцы" пошли на штурм и начали операцию по "зачистке" Майдана.

План возвращения Януковича

Незадолго до полномасштабного вторжения РФ, в декабре 2021, Окружной админсуд Киева открыл производство по иску Виктора Януковича, в котором беглый президент требовал признать недействительным решение Рады о его отстранении от власти. Истец ссылался на то, что у парламента не было полномочий на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Как позднее заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, через решение ОАСК в пользу Януковича Россия хотела реализовать план по его возвращению в Украину.

Скандал с "пленками Вовка"

В июле 2019 НАБУ обнародовало записи разговоров, которые стали известны как "пленки Вовка". На аудио судьи ОАСК обсуждали влияние на суды и органы власти.

Председатель суда Павел Вовк рассказывал о принятии решений по определенным делам за взятки. Также собеседники обсуждали как "захватить" и "удержать" власть.

В 2020 году НАБУ объявило подозрение Вовку и еще 6 судьям в создании преступной организации и попытке захвата власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

На данный момент Высший антикоррупционный суд Украины продолжает рассмотрение дела Вовка.

9 декабря 2022 Госдепартамент США ввел санкции против Павла Вовка и его родственников на основе "закона Магнитского" из-за вымогательства взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы. Ему запретили въезд в Штаты.

Отмена национализации ПриватБанка

В апреле 2019 ОАСК признал незаконной национализацию ПриватБанка, удовлетворив иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину Украины.

Суд постановил, что процедура национализации была нарушена, а основания ответчиков об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных были недостаточными. НБУ оспорил данное решение ОАСК.

Запрет новой редакции "Украинского правописания"

28 января 2021 Киевский окружной админсуд отменил постановление Кабмина 2019 года об утверждении новой редакции "Украинского правописания".

По решению суда, при принятии постановления о новых правилах украинского языка Кабмин действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства. Однако уже 11 мая 2021 года Апелляционный суд признал решение ОАСК незаконным.

Отстранение Супрун

5 февраля 2019 ОАСК временно запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения.

Суд удовлетворил иск Игоря Мосийчука о том, что Супрун не может работать в правительстве, поскольку является гражданкой США. Спустя 10 дней ОАСК вернул полномочия министру здравоохранения.

Возвращение Насирова в ГФС

11 декабря 2018 ОАСК восстановил Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы и обязал ГФС выплатить выплатить ему компенсацию зарплаты за время отсутствия.

В марте 2017 Насирова задержало НАБУ по подозрению в злоупотреблении служебным положением (в соучастии в "газовых схемах" нардепа Александра Онищенко). Его отстранили от должности главы ГФС, а 31 января 2018 Кабмин уволил Насирова из-за двойного гражданства.

Однако ОАСК не признал действительным письмо посольства Великобритании, в котором было констатировано получение Насировым британского гражданства, и восстановил его в должности. Правительство обжаловало это решение.

В ноябре 2019 года дело Насирова передали в Высший антикоррупционный суд. Сейчас Роман Насиров находится под арестом.

Школьные учебники и символика нацистов

21 января 2021 ОАСК удовлетворил иск Андрея Портнова (эксзамглавы администрации Виктора Януковича) и обязал МОН пересмотреть школьные учебники по истории Украины относительно изложения событий Революции Достоинства.

Портнов заявлял, что якобы "политический режим пытался героизировать и мифологизировать ряд государственных преступников и участников массовых беспорядков событий 2012-2014 годов". Впоследствии Апелляционный суд отменил решение это решение ОАСК.

Кроме того, в 2020 году ОАСК фактически признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.

Так, суд постановил, что выводы Украинского национального института памяти (УИНП), признающие символику 14 гренадерской дивизии войск СС "Галичина" такой, что не подпадает под закон о запрете коммунизма и нацизма, являются противоправными. УИНП не согласился с этим решением и подал жалобу, она была удовлетворена Апелляционным судом.

Переименование улиц

В 2021 году Окружной админсуд Киева отменил решение КГГА о переименовании улиц и переулков столицы:

улицы Баумана на улицу Януша Корчака;

улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова;

улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко;

переулка Кутузова на переулок Евгения Гуцала;

Московского проспекта на проспект Степана Бандеры.

КГГА обжаловала данное решение.

Ликвидация ОАСК

13 декабря Верховная рада одобрила ликвидацию Окружного административного суда Киева и проголосовала за создание Киевского городского окружного административного суда.

Соответствующие законопроекты в срочном порядке направлены на подпись президента, после чего решение вступит в силу.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года. Вместо него глава государства предложил создать Киевский городской окружной административный суд.

При внесении законопроекта на рассмотрение президент заявил, что ОАСК - это "суд, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости".