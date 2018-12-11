Насірова відновили на посаді глави ДФС

Фото: Роман Насиров (РБК-Україна)

Також рішенням суду Насірову передбачається компенсація заробітної плати

Суд відновив Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби (ДФС). Про це РБК-Україна повідомив адвокат Насірова Любомир Дроздовський.

"З сьогоднішнього дня з моменту проголошення постанови він відновлений на посаді. Планує він виходити на роботу - це треба питати в нього. Рішення прийнято сьогодні. Рішенням визнано протиправним розпорядження про його звільнення. Відновлено його на посаді глави ДФС. Рішення підлягає негайному виконанню. Компенсація заробітної плати передбачена рішенням суду. Оклад його становив приблизно 18 тис. гривень. Не працював він з 3 лютого 2018 сьогодні. Це виходить близько 180 тис. гривень повинна бути компенсація", - розповів адвокат.

Відзначимо, що в Державній фіскальній службі не коментують відновлення в посаді голови ДФС Романа Насірова.

"Офіційне рішення суду до нас не надходило, тому коментувати нічого", - зазначила прес-секретар відомства Наталія Непряхіна в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, 31 січня Кабінет міністрів звільнив Романа Насірова з посади голови ДФС України. За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, комісія Нацагентства з питань державної служби надала відповідний дозвіл.

25 січня Кабінет міністрів України направив на перевірку в Національне агентство з питань державної служби подання на звільнення відстороненого голови Державної фіскальної служби.

Варто відзначити, що стосовно колишнього голови ДФС ведеться судовий розгляд. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, наданні недостовірної інформації при декларуванні майна і доходів, а також в нанесенні державі збитків в особливо великих розмірах.