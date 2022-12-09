Госдепартамент США ввел санкции против судьи Вовка и его родственников
Американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.
Как отмечается в сообщении Госдепа, Вовк и двое его ближайших родственников внесены в санкционный список из-за вымогательства взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.
"Эти новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека", - говорится в сообщении американского правительственного учреждения.
В информации также объясняется, что к фигурантам этого списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, а также введены визовые ограничения.
Напомним, что еще летом 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК и ряде его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога для экспредседателя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.