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Госдепартамент США ввел санкции против судьи Вовка и его родственников

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США, Пятница 09 декабря 2022 22:50
Госдепартамент США ввел санкции против судьи Вовка и его родственников Фото: Судья ОАСК Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Американское правительство сообщило о введении санкций против действующего судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

Как отмечается в сообщении Госдепа, Вовк и двое его ближайших родственников внесены в санкционный список из-за вымогательства взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.

"Эти новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека", - говорится в сообщении американского правительственного учреждения.

В информации также объясняется, что к фигурантам этого списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, а также введены визовые ограничения.

Напомним, что еще летом 2020 года НАБУ сообщило о вручении подозрения главе ОАСК и ряде его коллег. По версии следствия, они создали преступную группу для захвата госвласти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей и Высшим советом правосудия.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста без права внесения залога для экспредседателя Нацбанка Украины Кирилла Шевченко.

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