Госдепартамент США ввел санкции против судьи Вовка и его родственников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного департамента США .

Как отмечается в сообщении Госдепа, Вовк и двое его ближайших родственников внесены в санкционный список из-за вымогательства взятки в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы.

"Эти новые санкции введены по случаю Международного дня борьбы с коррупцией и в преддверии Международного дня прав человека", - говорится в сообщении американского правительственного учреждения.

В информации также объясняется, что к фигурантам этого списка применяются финансовые санкции на основе Глобального закона Магнитского, а также введены визовые ограничения.