PlayStation готовится к GTA 6: Sony выпустила геймпады в стиле Vice City

Sony представила две лимитированные версии контроллеров DualSense для PlayStation 5 в стиле Grand Theft Auto VI. Новинки поступят в продажу 19 ноября - одновременно с релизом игры.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на PlayStation.Blog .

Дизайн в стиле дневного и ночного Вайс-Сити

Разработчики подготовили два цветовых варианта, передающих эстетику вымышленного города штата Леонида.

White Limited Edition: воплощает атмосферу Вайс-Сити во время рассвета с его белыми песками и пастельным небом.

Black Limited Edition: передает энергию и сияние неоновых огней ночного города.

Оба контроллера получили специальное покрытие-хамелеон, изменяющее оттенки в зависимости от освещения, имитируя цвета заката.

Также на корпус нанесен официальный логотип Grand Theft Auto VI и объемные текстурные детали в форме пальм.

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Игровой опыт и технологии DualSense в GTA VI

В Sony подчеркивают, что новые контролеры не только передают визуальный стиль игры, но и обеспечивают полное погружение в игровой процесс.

Благодаря системе тактильного отклика (haptic feedback) и адаптивным триггерам геймпад будет мгновенно реагировать на события на экране, создавая динамическое сопротивление на кнопках.

Это позволит игрокам ощущать звуки, движение и оцепление во время прохождения истории главных героев - Джейсона и Люсии.

Также Sony предложила фанатам просмотреть расширенный видеообзор Grand Theft Auto VI: An Extended Look, чтобы узнать больше о работе игры на PlayStation 5.

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Цена и старт предзаказов

Оба геймпада выйдут ограниченным тиражом. Официальная рекомендованная цена составляет 84,99 доллара (или 84,99 евро).

Оформление предварительных заказов стартует уже 10 сентября в 10.00 по местному времени через официальный магазин direct.playstation.com и в отдельных авторизованных розничных сетях.