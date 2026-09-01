ua en ru
Вт, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Фанаты зря волновались: GTA 6 сохранит свободу действий для геймеров

15:18 01.09.2026 Вт
2 мин
Геймеров ждет совсем другой уровень восприятия культовой франшизы
aimg Ольга Завада
Фанаты зря волновались: GTA 6 сохранит свободу действий для геймеров В GTA 6 изменят уличные ограбления и побег (скриншот: Rockstar Games)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

После релиза получасового геймплея GTA 6 на Netflix фанаты усомнились, сохранит ли игра привычный уровень свободы механик. Инсайдеры уже вскрыли новые детали.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Reddit.

Возврат анатомического реализма с RDR2 и транспортировка объектов

Стример ElRubius, оказавшийся среди контент-мейкеров, приглашенных компанией Rockstar для личного знакомства с игрой, подтвердил наличие у GTA 6 расширенной системы визуализации повреждений (gore system).

По его словам, уровень детализации будет соревноваться с механиками из Red Dead Redemption 2:

Анатомическая детализация боев: игра будет реалистично отражать последствия взрывов и огнестрельных контактов. Игроки уже заметили подтверждение высокой детализации эффектов в официальных кадрах на сцене со взрывами.

Транспортировка в багажнике: появится возможность хоронить и перевозить нейтрализованных противников в багажных отделениях автомобилей.

Эта функция напрямую связана с обновленной системой розыска: игрокам придется физически скрывать доказательства преступления, чтобы избежать пристального внимания правоохранителей.

Читайте больше: 80 часов и 600 тысяч анимаций: Rockstar раскрыла масштаб GTA 6

Глубокая механика ограблений и бегства от полиции

В отличие от GTA V, где ограбления магазинов сводились к угрозе оружием и быстрому побегу, в GTA 6 спонтанные и спланированные преступления в открытом мире потребуют подготовки.

Какой именно?

Поиск транспортного средства: полиция будет отслеживать не только приметы главных героев (Джейсона и Лучии), но и конкретное авто, на котором было совершено преступление.

Изменение маскировки и уничтожения доказательств: для успешного сброса "звездочек" розыска придется заранее готовить сменную одежду, использовать маски, а также менять или даже сжигать побеги в переулках.

Взаимодействие со средой: сокрытие следов и планирование путей ухода станут обязательной частью геймплея во избежание масштабного преследования.

Как уже сообщалось, релиз игры состоится 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
PlayStation Xbox Игры
Новости
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
В Киеве вспыхнула 16-этажка из-за утренней атаки дронов (фото)
Аналитика
ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году
Анна Рыжукредактор РБК-Украина ИИ научился воровать деньги: какие новые схемы финансового мошенничества появились в 2026 году