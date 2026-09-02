В GTA 6 уберут классическую механику: Rockstar меняет правило 25-летней давности
Rockstar Games, похоже, откажется от одной из старейших механик своих игр в GTA 6 - постоянного нажатия кнопки для бега. Традиция, знакомая игрокам со времен GTA 3, может завершиться после 25 лет.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Insider Gaming.
Как будет работать новый бег?
В течение двух с половиной десятилетий во всех ключевых проектах студии - от серии GTA до Red Dead Redemption 2 - для ускорения нужно было ритмично и быстро продвигать кнопку X на PlayStation или A на Xbox.
Чем интенсивнее игрок давил на кнопку, тем быстрее персонаж убегал от полицейской погони.
В GTA 6 эта система уступит место современному стандарту.
Как именно?
Базовая настройка: по умолчанию спринт активируется простым нажатием левого аналогового стыка (L3).
Созвучность с шутерами: такая схема давно стала классикой для большинства современных экшенов, в частности Call of Duty и Battlefield.
Плавность движения - решение, призванное сделать перемещение персонажа более естественным, что гармонично дополняет обновленную физику движения.
Инклюзивность: переход на L3 облегчит процесс для многих игроков, ведь постоянное быстрое выстукивание по одной кнопке вызвало усталость рук.
В предыдущих частях, таких как GTA 5, переключить бег на L3 можно было вручную в настройках, но в шестой серии эта схема будет активирована сразу "из коробки".
Почему игровое сообщество разделилось на два лагеря?
Смена привычной механики повлекла за собой активные дискуссии среди геймеров на Reddit.
Преимущества нового подхода: поклонники считают отказ от многократного нажатия давно запоздавшим шагом.
Главное преимущество - большой палец правой руки остается свободным, а это позволяет удобно оглядываться и управлять камерой с помощью правого стика прямо во время бега.
Опасения и риски скептики считают нажатие кнопки X/A фирменным элементом игр Rockstar, который добавлял азарту в напряженные моменты.
Также игроки волнуются из-за возможного ускорения износа геймпадов, появления дрифта стиков и случайных смещений траектории движения при сильном нажатии .
Специалисты надеются, что Rockstar сохранит в меню альтернативные варианты расстройства, сохранив возможность вернуться к классическому методу для поклонников традиционного трека.