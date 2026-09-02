В GTA 6 уберут классическую механику: Rockstar меняет правило 25-летней давности

Rockstar Games, похоже, откажется от одной из старейших механик своих игр в GTA 6 - постоянного нажатия кнопки для бега. Традиция, знакомая игрокам со времен GTA 3, может завершиться после 25 лет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Insider Gaming .

Как будет работать новый бег?

В течение двух с половиной десятилетий во всех ключевых проектах студии - от серии GTA до Red Dead Redemption 2 - для ускорения нужно было ритмично и быстро продвигать кнопку X на PlayStation или A на Xbox.

Чем интенсивнее игрок давил на кнопку, тем быстрее персонаж убегал от полицейской погони.

В GTA 6 эта система уступит место современному стандарту.

Как именно?

Базовая настройка: по умолчанию спринт активируется простым нажатием левого аналогового стыка (L3).

Созвучность с шутерами: такая схема давно стала классикой для большинства современных экшенов, в частности Call of Duty и Battlefield.

Плавность движения - решение, призванное сделать перемещение персонажа более естественным, что гармонично дополняет обновленную физику движения.

Инклюзивность: переход на L3 облегчит процесс для многих игроков, ведь постоянное быстрое выстукивание по одной кнопке вызвало усталость рук.

В предыдущих частях, таких как GTA 5, переключить бег на L3 можно было вручную в настройках, но в шестой серии эта схема будет активирована сразу "из коробки".

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Почему игровое сообщество разделилось на два лагеря?

Смена привычной механики повлекла за собой активные дискуссии среди геймеров на Reddit.

Преимущества нового подхода: поклонники считают отказ от многократного нажатия давно запоздавшим шагом.

Главное преимущество - большой палец правой руки остается свободным, а это позволяет удобно оглядываться и управлять камерой с помощью правого стика прямо во время бега.

Опасения и риски скептики считают нажатие кнопки X/A фирменным элементом игр Rockstar, который добавлял азарту в напряженные моменты.

Также игроки волнуются из-за возможного ускорения износа геймпадов, появления дрифта стиков и случайных смещений траектории движения при сильном нажатии .

Специалисты надеются, что Rockstar сохранит в меню альтернативные варианты расстройства, сохранив возможность вернуться к классическому методу для поклонников традиционного трека.