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PlayStation готується до GTA 6: Sony випустила геймпади у стилі Vice City

13:16 04.09.2026 Пт
2 хв
Техногігант пропонує ексклюзив для фанатів
aimg Ольга Завада
PlayStation готується до GTA 6: Sony випустила геймпади у стилі Vice City Sony показала ексклюзивні геймпади до прем'єри GTA VI (фото: PlayStation.Blog)
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Sony представила дві лімітовані версії контролерів DualSense для PlayStation 5 у стилі Grand Theft Auto VI. Новинки надійдуть у продаж 19 листопада - одночасно з релізом гри.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на PlayStation.Blog.

Дизайн у стилі денного та нічного Вайс-Сіті

Розробники підготували два колірні варіанти, які передають естетику вигаданого міста штату Леоніда.

White Limited Edition: втілює атмосферу Вайс-Сіті під час світанку з його білими пісками та пастельним небом.

Black Limited Edition: передає енергію та сяйво неонових вогнів нічного міста.

Обидва контролери отримали спеціальне покриття-хамелеон, яке змінює відтінки залежно від освітлення, імітуючи кольори заходу сонця.

Також на корпуси нанесено офіційний логотип Grand Theft Auto VI та об'ємні текстурні деталі у формі пальм.

PlayStation готується до GTA 6: Sony випустила геймпади у стилі Vice City

Vice City тепер у руках гравців (фото:Sony)

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Ігровий досвід та технології DualSense у GTA VI

У Sony підкреслюють, що нові контролери не лише передають візуальний стиль гри, а й забезпечують повне занурення в ігровий процес.

Завдяки системі тактильного відгуку (haptic feedback) та адаптивним тригерам геймпад миттєво реагуватиме на події на екрані, створюючи динамічний опір на кнопках.

Це дозволить гравцям відчувати звуки, рух та оточення під час проходження історії головних героїв - Джейсона та Люсії.

Також Sony запропонувала фанатам переглянути розширений відеоогляд Grand Theft Auto VI: An Extended Look, щоб дізнатися більше про роботу гри на PlayStation 5.

PlayStation готується до GTA 6: Sony випустила геймпади у стилі Vice City

Sony запустить передзамовлення ексклюзивних геймпадів (фото:Sony)

Ціна та старт передзамовлень

Обидва геймпади вийдуть обмеженим тиражем. Офіційна рекомендована ціна становить 84,99 долара (або 84,99 євро).

Оформлення попередніх замовлень стартує вже 10 вересня о 10:00 за місцевим часом через офіційний магазин direct.playstation.com та в окремих авторизованих роздрібних мережах.

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