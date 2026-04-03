ЕС готовится к радикальным ограничениям на фоне энергетического кризиса: детали

ЕС оценивает все возможности, включая нормирование топлива и высвобождение большего количества нефти из резервов, готовясь к длительному энергетическому шоку от войны на Ближнем Востоке.

Об этом заявил комиссар блока по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Это будет длительный кризис. Цены на энергоносители будут выше еще очень долго", - сказал Йоргенсен.

По его словам, фактическое закрытие решающего водного пути Ормузского пролива и удары по инфраструктуре в Персидском заливе создали хаос на энергетических рынках, приведя к резкому росту цен и вызвав долгосрочные опасения относительно поставок.

"Риторика, которую мы используем, и слова, которые мы используем, сейчас более серьезные, чем были раньше во время кризиса. Наш анализ, безусловно, показывает, что это будет длительная ситуация, и страны должны быть уверены, что они имеют то, что им нужно", - добавил он.

Йоргенсен подчеркнул, что хотя ЕС еще не находится в кризисе цепей поставок, но Брюссель разрабатывает планы по преодолению структурных и долговременных последствий конфликта. Так, ЕС готовится к худшим сценариям, среди которых нормирование использования реактивного топлива и дизеля.

Йоргенсен также сказал, что он "не исключает" очередного высвобождения стратегических энергетических резервов, если ситуация станет еще более "ужасной".