Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо
По состоянию на утро 2 апреля на украинских АЗС зафиксирован рост цен на дизельное топливо и автогаз. Бензин подорожал лишь незначительно в некоторых сетях.
Главное:
Дизель бьет рекорды: в крупных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоимость ДТ подскочила сразу на 2 гривны, вплотную приблизившись к психологической отметке в 93 грн/л.
Бензин почти незначительно поднялся: цены на А-95 в большинстве сетей остались на уровне предыдущих суток, однако на OKKO зафиксировано минимальное подорожание на 1 копейку.
Газ продолжает дорожать: автогаз на заправках частных сетей прибавил в цене еще 1 гривну, достигнув среднего показателя в 49-50 грн/л.
Обзор цен на АЗС: где и на сколько подорожало топливо
По состоянию на 2 апреля наибольший рост зафиксирован на дизельное топливо и газ (в среднем на 1,00-2,00 грн).
При этом государственная сеть "Укрнафта" сохранила вчерашние ценники без изменений.
Фото: актуальные цены на популярных АЗС 2 апреля (инфографика РБК-Украина)
OKKO
В сети OKKO выросли цены почти на все позиции:
- Бензин Pulls 100: 85,00 грн (+1 коп.)
- Бензин Pulls 95: 78,00 грн (+1 коп.)
- Бензин А-95 Евро: 75,00 грн (+1 коп.)
- ДТ Pulls: 92,99 грн (+2,00 грн)
- ДТ Евро: 89,90 грн (+1,91 грн)
- Газ: 49,00 грн (+1,01 грн)
WOG
На АЗС WOG стабильной осталась только цена на бензин, тогда как дизель и газ подорожали:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Евро: 74,99 грн
- ДТ Mustang: 92,89 грн (+1,90 грн)
- ДТ Евро-5: 89,99 грн (+2,00 грн)
- Газ: 48,98 грн (+1,00 грн)
SOCAR
Сеть SOCAR также значительно обновила ценники на дизельное топливо и автогаз:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДТ NANO Extro: 92,99 грн (+2,00 грн)
- ДТ NANO: 89,99 грн (+2,00 грн)
- Газ: 49,98 грн (+1,00 грн)
"Укрнафта"
Государственная сеть "Укрнафта" по состоянию на 2 апреля сохранила цены на уровне предыдущих суток:
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДТ (Energy): 87,99 грн
- ДТ: 83,99 грн
- Газ: 46,99 грн