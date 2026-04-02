Дизель уже под 93 грн, бензин и газ дорожают: АЗС повысили цены на топливо

По состоянию на утро 2 апреля на украинских АЗС зафиксирован рост цен на дизельное топливо и автогаз. Бензин подорожал лишь незначительно в некоторых сетях.

Подробнее о том, как изменились цены на топливо 2 апреля - в материале РБК-Украина .

Главное: Дизель бьет рекорды: в крупных сетях (OKKO, WOG, SOCAR) стоимость ДТ подскочила сразу на 2 гривны, вплотную приблизившись к психологической отметке в 93 грн/л. Бензин почти незначительно поднялся: цены на А-95 в большинстве сетей остались на уровне предыдущих суток, однако на OKKO зафиксировано минимальное подорожание на 1 копейку. Газ продолжает дорожать: автогаз на заправках частных сетей прибавил в цене еще 1 гривну, достигнув среднего показателя в 49-50 грн/л.

Обзор цен на АЗС: где и на сколько подорожало топливо

По состоянию на 2 апреля наибольший рост зафиксирован на дизельное топливо и газ (в среднем на 1,00-2,00 грн).

При этом государственная сеть "Укрнафта" сохранила вчерашние ценники без изменений.

Фото: актуальные цены на популярных АЗС 2 апреля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

В сети OKKO выросли цены почти на все позиции:

Бензин Pulls 100: 85,00 грн (+1 коп.)

Бензин Pulls 95: 78,00 грн (+1 коп.)

Бензин А-95 Евро: 75,00 грн (+1 коп.)

ДТ Pulls: 92,99 грн (+2,00 грн)

ДТ Евро: 89,90 грн (+1,91 грн)

Газ: 49,00 грн (+1,01 грн)

WOG

На АЗС WOG стабильной осталась только цена на бензин, тогда как дизель и газ подорожали:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Mustang: 92,89 грн (+1,90 грн)

ДТ Евро-5: 89,99 грн (+2,00 грн)

Газ: 48,98 грн (+1,00 грн)

SOCAR

Сеть SOCAR также значительно обновила ценники на дизельное топливо и автогаз:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 92,99 грн (+2,00 грн)

ДТ NANO: 89,99 грн (+2,00 грн)

Газ: 49,98 грн (+1,00 грн)

"Укрнафта"

Государственная сеть "Укрнафта" по состоянию на 2 апреля сохранила цены на уровне предыдущих суток: