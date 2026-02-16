Платежки за воду задерживаются: жителям Киева посоветовали, что нужно сделать

"Киевводоканал" предупредил жителей столицы о вероятной задержке с доставкой бумажных квитанций. Потребителям объяснили также, как лучше всего действовать в такой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.
Согласно информации "Киевводоканала", предоставленной потребителям, в последнее время "могут возникать временные задержки с доставкой бумажных квитанций за водоснабжение и водоотвод".
В компании объяснили, что такая ситуация сложилась "по объективным причинам".
Кроме того, предупреждение насчет задержек с доставкой платежек потребители получили через официальный чат-бот компании (в частности в Telegram).
"Уважаемые киевляне! По причинам, не зависящим от КВК, произошла задержка доставки бумажных счетов - единой городской квитанции от ЦКС", - говорится в сообщении "Киевводоканала".
Учитывая ситуацию, сложившуюся с "физическими" платежками, граждан попросили:
"Ваша своевременная оплата - это стабильная работа предприятия, бесперебойная подача воды и возможность быстро ликвидировать аварии. Особенно сейчас, в условиях военного положения и сложной ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в "Киевводоканале".
Потребителям напомнили также, как можно проверить начисления за водоснабжение и водоотвод:
"Спасибо каждому за ответственность и поддержку. Вместе мы обеспечиваем стабильную работу критически важной инфраструктуры столицы", - подытожили в пресс-службе "Киевводоканала".
