Платежки за воду задерживаются: жителям Киева посоветовали, что нужно сделать

Киевлянам сообщили о задержке с доставкой бумажных платежек за воду (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Киевводоканал" предупредил жителей столицы о вероятной задержке с доставкой бумажных квитанций. Потребителям объяснили также, как лучше всего действовать в такой ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы ЧАО "АК "Киевводоканал" в Facebook.

Читайте также: Вода может исчезнуть вместе со светом: как пережить отключение без вреда здоровью

Что известно о задержке с доставкой платежек

Согласно информации "Киевводоканала", предоставленной потребителям, в последнее время "могут возникать временные задержки с доставкой бумажных квитанций за водоснабжение и водоотвод".

В компании объяснили, что такая ситуация сложилась "по объективным причинам".

Кроме того, предупреждение насчет задержек с доставкой платежек потребители получили через официальный чат-бот компании (в частности в Telegram).

"Уважаемые киевляне! По причинам, не зависящим от КВК, произошла задержка доставки бумажных счетов - единой городской квитанции от ЦКС", - говорится в сообщении "Киевводоканала".

О чем "Киевводоканал" просит потребителей

Учитывая ситуацию, сложившуюся с "физическими" платежками, граждан попросили:

  • отнестись к этому с пониманием;
  • по возможности - оплачивать счета вовремя (даже если бумажная платежка еще не поступила).

"Ваша своевременная оплата - это стабильная работа предприятия, бесперебойная подача воды и возможность быстро ликвидировать аварии. Особенно сейчас, в условиях военного положения и сложной ситуации в энергосистеме", - подчеркнули в "Киевводоканале".

Как быстро проверить начисления за воду

Потребителям напомнили также, как можно проверить начисления за водоснабжение и водоотвод:

  • в личном кабинете на официальном сайте "Киевводоканала": https://my.vodokanal.kiev.ua;
  • через онлайн-сервисы банков;
  • через мобильные приложения;
  • через другие электронные каналы обслуживания.

"Спасибо каждому за ответственность и поддержку. Вместе мы обеспечиваем стабильную работу критически важной инфраструктуры столицы", - подытожили в пресс-службе "Киевводоканала".

Публикация "Киевводоканала" (скриншот: facebook.com/vodokanal)

Напомним, ранее из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призвали срочно проверить запасы воды.

Кроме того, людям напомнили про необходимые суточные нормы, которые лучше иметь каждому.

Известно, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому недавно мы сообщали, как найти ближайший бювет с генератором (который работает даже без света).

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты.

