"Платите за руины сами": оккупанты вводят новые поборы на Луганщине с 2027 года, - ЦНС

Луганская область, Воскресенье 08 февраля 2026 06:16
"Платите за руины сами": оккупанты вводят новые поборы на Луганщине с 2027 года, - ЦНС Иллюстративное фото: разрушенное россиянами жилье (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Оккупанты хотят заставить жителей Луганщины с 2027 года за свой счет ремонтировать 85% разрушенного войной жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Так, на временно оккупированной Луганщине кремлевское "восстановление" закончилось, не успев начаться. Там жителей готовят к новому финансовому побору, который оккупанты цинично называют "стандартом РФ".

По планам захватчиков, уже с 2027 года каждая семья в многоквартирном доме будет обязана платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт.

Таким образом жителей фактически заставят за свой счет восстанавливать разрушенные войной дома.

Данное решение подается как "необходимый шаг", хотя ситуация в регионе катастрофическая: по официальным данным самих оккупантов, более 12 тысяч домов (85%) нуждаются в немедленном обновлении.

Отметим, что ранее восстановление проводилось за счет так называемого "Фонда развития территорий", что создавало иллюзию "заботы" Москвы. Теперь же оккупационная администрация открыто демонстрирует: финансирование сокращается, а последствия войны - это теперь личная проблема каждого жителя.

Почему это ловушка для гражданских

Снятие ответственности: вместо того, чтобы восстанавливать жилье, разрушенное в результате боевых действий, Россия перекладывает эту обязанность на людей, которые остались без средств к существованию.

Социальный коллапс: в условиях тотальной безработицы и мизерных выплат на ВОТ, новые квитанции станут неподъемным бременем для пенсионеров и уязвимых слоев населения.

Имитация контроля: деньги планируют собирать уже сейчас, однако никаких гарантий, что ремонт состоится (особенно в прифронтовых городах), нет.

"Это не о восстановлении, это о легализованном грабеже на руинах", - комментируют ситуацию правозащитники.

Напомним, оккупанты открыли онлайн-доступ к недвижимости в Запорожской области.

Кроме того, на временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация установила фактическую информационную блокаду, ограничив доступ местного населения к независимым источникам новостей и контролируя поток информации.

