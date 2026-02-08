"Платите за руины сами": оккупанты вводят новые поборы на Луганщине с 2027 года, - ЦНС
Оккупанты хотят заставить жителей Луганщины с 2027 года за свой счет ремонтировать 85% разрушенного войной жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Так, на временно оккупированной Луганщине кремлевское "восстановление" закончилось, не успев начаться. Там жителей готовят к новому финансовому побору, который оккупанты цинично называют "стандартом РФ".
По планам захватчиков, уже с 2027 года каждая семья в многоквартирном доме будет обязана платить ежемесячные взносы на капитальный ремонт.
Таким образом жителей фактически заставят за свой счет восстанавливать разрушенные войной дома.
Данное решение подается как "необходимый шаг", хотя ситуация в регионе катастрофическая: по официальным данным самих оккупантов, более 12 тысяч домов (85%) нуждаются в немедленном обновлении.
Отметим, что ранее восстановление проводилось за счет так называемого "Фонда развития территорий", что создавало иллюзию "заботы" Москвы. Теперь же оккупационная администрация открыто демонстрирует: финансирование сокращается, а последствия войны - это теперь личная проблема каждого жителя.
Почему это ловушка для гражданских
Снятие ответственности: вместо того, чтобы восстанавливать жилье, разрушенное в результате боевых действий, Россия перекладывает эту обязанность на людей, которые остались без средств к существованию.
Социальный коллапс: в условиях тотальной безработицы и мизерных выплат на ВОТ, новые квитанции станут неподъемным бременем для пенсионеров и уязвимых слоев населения.
Имитация контроля: деньги планируют собирать уже сейчас, однако никаких гарантий, что ремонт состоится (особенно в прифронтовых городах), нет.
"Это не о восстановлении, это о легализованном грабеже на руинах", - комментируют ситуацию правозащитники.
