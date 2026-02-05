ua en ru
Оккупанты открыли онлайн-доступ к недвижимости в Запорожской области

Украина, ВОТ, Четверг 05 февраля 2026 04:30
UA EN RU
Оккупанты открыли онлайн-доступ к недвижимости в Запорожской области Фото: паспорт гражданина РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На временно оккупированной территории Запорожской области Россия запускает цифровую схему оформления недвижимости, фактически закрепляя результаты оккупации и создавая новые юридические основания для передачи имущества гражданам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Дистанционная регистрация для россиян

Оккупационные структуры Запорожской области предлагают гражданам России удаленно оформлять права собственности на объекты недвижимости в регионе.

Формально это подается как "удобный цифровой сервис" для дистанционной регистрации, но фактически закрепляет результаты оккупации в юридическом поле РФ.

С января 2026 года экстерриториальный прием документов уже доступен в МФЦ 79 регионов России, а затем планируется расширение на всю страну.

Наибольшую активность проявляют жители Москвы, Краснодарского края, Тюменской, Калужской и Самарской областей.

Политика колонизации и перераспределения имущества

За цифровым удобством скрывается стратегия колонизации и перераспределения собственности. Речь идет о квартирах и коммерческих объектах, владельцы которых покинули регион из-за боевых действий, репрессий и угрозы жизни.

Отсутствие собственников оккупационная администрация трактует как возможность переоформить недвижимость на третьих лиц без их присутствия на месте.

Последствия для населения и экономики

По мнению аналитиков, дистанционная регистрация закрепляет демографические и имущественные изменения, предоставляя россиянам, никогда не проживавшим в регионе, юридическую возможность владеть имуществом на временно оккупированной территории.

Законные владельцы лишены доступа к своим объектам и к украинским реестрам, что препятствует защите их прав. Оккупационная власть одновременно стимулирует переселение лояльного населения, создает слой "новых собственников", экономически заинтересованных в сохранении режима, и постепенно вытесняет коренных жителей из имущественного пространства региона.

Напоминаем, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация установила фактическую информационную блокаду, ограничив доступ местного населения к независимым источникам новостей и контролируя поток информации.

Отметим, что на временно оккупированных территориях Россия совместно с оккупационными структурами открывает онлайн-казино, рассматривая их как дополнительный механизм извлечения финансовой выгоды из захваченных регионов.

