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Платіжний баланс у травні зведений з великим дефіцитом

Новини » Економіка    01.07.2019 - 12:34
Платіжний баланс у травні зведений з великим дефіцитом
Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Через дефіцит платіжного балансу скоротилися міжнародні резерви

У травні 2019 року дефіцит зведеного платіжного балансу України склав 750 млн доларів, за п'ять місяців року - 466 млн доларів. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (червень 2019 року).

За даним НБУ, у травні поточний рахунок зведено з профіцитом 249 млн доларів, з початку року - 257 млн доларів.

Цьому сприяло як звуження дефіциту торгівлі товарами, так і розширення профіциту первинних доходів. Зростання експорту товарів у травні прискорилося (до 13,9% р/р з 2,1% р/р у квітні). На відміну від експорту, зростання імпорту товарів у травні сповільнилося (до 8% р/р з 12,8% у квітні), насамперед за рахунок енергоносіїв, зазначили в НБУ.

За фінансовим рахунком на відміну від попередніх періодів спостерігався значний відплив капіталу (1 млрд доларів). Це було зумовлено плановим погашенням суверенних єврооблігацій, що лише частково було компенсоване подальшим нарощенням інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП. У приватному секторі також сформувався чистий відплив капіталу: збільшення готівки поза банками перевищило надходження боргового та інвестиційного капіталу до реального сектору та приплив капіталу до банківського сектору, повідомили в НБУ.

"Через дефіцит зведеного платіжного балансу та виплати кредитів МВФ міжнародні резерви знизилися до 19,4 млрд доларів станом на кінець травня або 3,2 місяці імпорту майбутнього періоду", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів. 

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

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