Платіжний баланс у квітні зведений з невеликим дефіцитом

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

У квітні спостерігалося нарощення закупівель енергоносіїв та сповільнення зростання експорту

У квітні 2019 року від'ємне сальдо платіжного балансу України склало 45 млн доларів, за перші чотири місяці року зафіксований профіцит 284 млрд доларів. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (травень 2019 року).

Як зазначили в НБУ, у квітні сальдо поточного рахунку було близьким до нуля (дефіцит становив 8 млн доларів порівняно з 564 млн доларів у березні).

"Покращення стану поточного рахунку у квітні та жовтні є традиційним явищем з 2015 року через графік обслуговування реструктуризованого зовнішнього боргу (платежі припадають на березень та вересень)", - йдеться в огляді.

Результат квітня поточного року, однак, був гіршим, ніж попереднього, через розширення дефіциту торгівлі товарами до 933 млн доларів. У свою чергу, збільшення від‘ємного сальдо торгівлі зумовлене істотним нарощенням закупівель енергоносіїв та сповільненням зростання експорту.

У квітні сальдо фінансового рахунку також було близьким до нуля (чистий відплив капіталу становив 38 млн доларів). Подальше нарощення інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП забезпечило приплив капіталу до державного сектору (0,6 млрд доларів). Це практично нівелювало чистий відплив за операціями приватного сектору (0,6 млрд доларів), спричинений насамперед плановими виплатами за єврооблігаціями банківського сектору.

За даними НБУ, у квітні приплив прямих іноземних інвестицій становив 290 млрд доларів, левова частка якого (68%) була спрямована до акціонерного капіталу реального сектору, насамперед підприємств добувної промисловості.

Як повідомляло РБК-Україна, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.