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Голова НБУ констатував відновлення макрофінансової стабільності

Новини » Економіка    17.01.2019 - 17:21
Голова НБУ констатував відновлення макрофінансової стабільності
Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Економіка зростає, курс гривні стабільний

Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року. Про це під час виступу у Верховній раді заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"2018 рік відзначився відновленням макрофінансової стабільності, яку востаннє Україна бачила ще до анексії Криму та військового конфлікту на Донбасі", - сказав він.

Як зазначив Смолій, українська економіка зростала максимальними темпами за сім останніх років. За даними НБУ, ріст ВВП буде на рівні 3,4%.

Крім того, інфляція на рівні 9,8% була найнижчою за останні п'ять років, а міжнародні резерви досягли п'ятирічного максимуму до 20,8 млрд доларів.

Смолій також відзначив стабільність курсу національної валюти до долара протягом року. Він нагадав, що офіційний курс навіть зріс на 1,4%.

"Це ознака стабілізації на валютному ринку", - сказал он.

Нагадаємо, Національний банк України прогнозує незначні коливання курсу гривні до долара у 2019 році.

При цьому керівники українських підприємств очікують, що обмінний курс гривні до долара через 12 місяців буде на рівні 29,99 грн/долар.

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