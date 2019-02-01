ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Наука і техніка
Авто
Війна
Спорт
Тварини
Курйози
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом

Новини » Економіка    01.02.2019 - 14:21
Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом
Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Профіцит сформований завдяки припливу капіталу

За попередніми даними Національного банку, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Як зазначили в НБУ, позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, у минулому році насамперед завдяки значному припливу капіталу за фінансовим рахунком: отриманню офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залученням на зовнішніх ринках.

За даними Нацбанку, у 2018 році дефіцит поточного рахунку збільшився до 4,7 млрд доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами.

Зокрема, експорт товарів за рік зріс на 9,2% до 43,3 млрд доларів. Продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових - вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%. Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі.

Імпорт товарів за рік зріс суттєвіше за експорт - на 14,0% до 56,3 млрд доларів. Енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії. Неенергетичний імпорт зріс на 13,7%

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зріс до 7,5 млрд доларів (порівняно з 5 млрд доларів у 2017 році). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте наприкінці року значно збільшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталі уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд доларів і залучив фінансування від Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд доларів, зазначили НБУ.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд доларів (2,6 млрд доларів у 2017 році). Зокрема, більше половини ПІІ - 58% або 1,4 млрд доларів - були спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор склали 42% від загального обсягу, з них майже половина - операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал, йдеться в повідомленні Нацбанку. 

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 31 січня заявила, що у січні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося переважання пропозиції валюти над попитом. Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.

НБУ оцінив втрати від зменшення транзиту російського газу НБУ порахував можливі втрати від повного закриття Азовського моря
Новини України Національний банк Українипрофицит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся