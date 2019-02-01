Платіжний баланс України четвертий рік поспіль зведено з профіцитом

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Профіцит сформований завдяки припливу капіталу

За попередніми даними Національного банку, платіжний баланс України у 2018 році зведено з профіцитом 2,9 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення НБУ.

Як зазначили в НБУ, позитивне сальдо платіжного балансу фіксується четвертий рік поспіль. Зокрема, у минулому році насамперед завдяки значному припливу капіталу за фінансовим рахунком: отриманню офіційного фінансування від міжнародних партнерів і залученням на зовнішніх ринках.

За даними Нацбанку, у 2018 році дефіцит поточного рахунку збільшився до 4,7 млрд доларів через розширення дефіциту торгівлі товарами.

Зокрема, експорт товарів за рік зріс на 9,2% до 43,3 млрд доларів. Продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових - вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%. Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі.

Імпорт товарів за рік зріс суттєвіше за експорт - на 14,0% до 56,3 млрд доларів. Енергетичний імпорт збільшився на 15,0%, насамперед унаслідок вищих світових цін на енергоносії. Неенергетичний імпорт зріс на 13,7%

Чистий приплив капіталу за фінансовим рахунком зріс до 7,5 млрд доларів (порівняно з 5 млрд доларів у 2017 році). За результатами року переважав приплив приватного сектору, проте наприкінці року значно збільшилася роль державного сектору. Зокрема, у IV кварталі уряд розмістив єврооблігації на 2 млрд доларів і залучив фінансування від Світового банку та ЄС на загальну суму в 1 млрд доларів, зазначили НБУ.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив 2,4 млрд доларів (2,6 млрд доларів у 2017 році). Зокрема, більше половини ПІІ - 58% або 1,4 млрд доларів - були спрямовані у реальний сектор економіки. Інвестиції у фінансовий сектор склали 42% від загального обсягу, з них майже половина - операції банківського сектору з переоформлення боргу в статутний капітал, йдеться в повідомленні Нацбанку.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій під час виступу у Верховній раді 17 січня заявив, що Україна у 2018 році досягла макрофінансової стабільності, якої не спостерігалося з 2013 року.

Як повідомляло РБК-Україна, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова 31 січня заявила, що у січні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося переважання пропозиції валюти над попитом. Рожкова зазначила, що січень 2019 року є нетиповим, оскільки НБУ більше купує валюти, ніж продає, тоді як у минулі роки спостерігалася протилежна тенденція.