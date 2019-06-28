НБУ назвав причину зміцнення гривні до долара

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На валютному ринку зберігається сприятлива ситуація

Завдяки значній пропозиції іноземної валюти впродовж червня гривня до долара помірно зміцнювалася, а НБУ поповнював резерви через валютні інтервенції. Про це йдеться в "Макроекономічному та монетарному огляді" Національного банку (червень 2019 року).

Як зазначається в огляді, на валютному ринку і надалі зберігалася сприятлива ситуація. Після короткочасного посилення девальваційного тиску наприкінці травня - початку червня, упродовж більшої частини червня гривня помірно зміцнювалася.

Цьому, поміж іншого, сприяло переважання пропозиції іноземної над попитом на неї, в тому числі на готівковому сегменті ринку. У результаті, офіційний обмінний курс гривні до долара та євро у червні до травня зміцнився (на 2,6% та 0,6% відповідно), наголошується в огляді.

Це дозволило НБУ, не протидіючи ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу, поповнювати міжнародні резерви - у червні додатне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку перевищило 322 млн доларів (1,4 млрд доларів з початку року), повідомили експерти Нацбанку.

Нагадаємо, за підсумками рішення щодо облікової ставки 6 червня НБУ заявив, що пауза у відносинах з Міжнародним валютним фондом посилює вразливість економіки України та може зумовити збільшення волатильності на фінансових ринках.

Відзначимо, гривня перебувала під девальваційним тиском наприкінці травня на тлі погіршення зовнішніх фінансових умов для країн, ринки яких розвиваються, а також посилення невизначеності в Україні.