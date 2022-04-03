Столтенберг назвав "відведення" військ Росії несправжнім: атаки продовжаться

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відведення російських військ з-під Києва - це не правда, а скоріше "зміна позиції". Після якої можуть піти наступні атаки на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Те, що ми бачимо, не є справжнім відведенням військ. Що ми фіксуємо, так це перегрупування Росією військ, частину з них вони переозброюють, переоснащують, щоб підкріпити, поповнити запаси. Не слід бути надто оптимістичними, тому що атаки продовжаться", - вважає Столтенберг.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, при цьому заявляючи про те, що нібито "робить кроки до деескалації".

В Пентагоні допускають, що пересування військ РФ під Києвом є перебазуванням, а не реальним відведенням, з прицілом на підготовку великого наступу на інші райони.

РНБО України ж закликає громадян не вірити черговим фейкам Росії про завершальний етап "спецоперації" та "відведення" своїх військ.

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