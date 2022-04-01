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Завершення "спецоперації" та "виведення" військ. РНБО попереджає про черговий фейк РФ

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 10:04
Завершення "спецоперації" та "виведення" військ. РНБО попереджає про черговий фейк РФ Фото: РНБО попереджає про черговий фейк Росії (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вигадали черговий фейк про завершальний етап "спецоперації" та "відведення" своїх військ. Українців закликати не вірити черговим вкидам країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"На тлі часткового "виведення" російських підрозділів з території Київської та Чернігівської областей ворог поширює інформацію про те, що начебто найближчим часом "спеціальна операція" на території України буде завершена, бо Росія та Україна досягнуть домовленостей. Це фейк!" - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснюють, що окупанти не відводять війська, а втікають, бо отримали жорсткий опір.

"По-перше, Росія не "відводить" війська, окупанти тікають, бо отримали жорсткий опір від Збройних сил України та нашого населення. До того ж ворог перекидає свої сили на Донбас та готується завдати нищівного удару по території нашої країни звідти", - вказано в повідомленні.

Крім того, не було досягнуто жодних домовленостей між Україною та РФ.

"Всі історії про начебто завершення "спецоперації" - лише спроба уникнути подальшого впровадження санкцій проти країни-агресора. Насправді окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль", - додають в РНБО.

Нагадаємо, нещодавно російське Міністерство оборони назвало маневри військ РФ на півночі України плановим перегрупуванням сил.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що частина підрозділів, які Росія відводить з Київської й Чернігівської областей, передислоковані на Харківський і Донецький напрямок.

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