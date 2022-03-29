Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, - Генштаб
Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Російські війська через провал усіх своїх планів змінюють свою тактику. Зокрема, для перегруповування, окремі підрозділи окупантів виводять з Київської та Чернігівської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Зазначається, що ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.
Наразі окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно наступають в напрямку Слов'янська.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 34-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.