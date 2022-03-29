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Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, - Генштаб

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Вівторок 29 березня 2022 20:42
Росія відводить окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей, - Генштаб Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська через провал усіх своїх планів змінюють свою тактику. Зокрема, для перегруповування, окремі підрозділи окупантів виводять з Київської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Зазначається, що ворог змінює тактику, але не відмовляється від своїх злочинних намірів.

Наразі окупанти відводять свої окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Ворог робить перегрупування сил, зосереджуючи основні потужності на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти активно наступають в напрямку Слов'янська.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 34-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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