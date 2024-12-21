Планы Трампа о помощи Украине и удар по Киеву баллистикой: новости за 20 декабря

Трамп планирует продолжать поставки оружия Украине, - FT

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен останавливать военную помощь Украине. Он хочет продолжить поставки оружия, пишет FT со ссылкой на источники.

Также, по информации собеседников издания, избранный президент США против вступления Украины в НАТО и хочет завершения войны. Но, в то же время, он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".

Россияне ударили по Киеву

Оккупанты 20 декабря утром направили на Киев пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, сообщили Воздушные силы.

Противовоздушная оборона уничтожила все пять ракет. Однако из-за падения обломков сбитых ракет есть разрушения и пострадавшие.

В сети сообщили об окружении украинских войск под Курахово. В ВСУ сделали заявление

В сети сообщили о якобы окружении подразделений Сил обороны в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово.

Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", ответственная за Кураховское направление, опровергла информацию о том, что отдельные подразделения Сил обороны Украины находятся в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшие дни объявит о пакете на 1,2 млрд долларов в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, пишет Reuters.

Будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Украины.

Когда в Раду внесут законопроект о демобилизации: что говорят в Минобороны

Законопроект о демобилизации уже практически готов. Но реализовать такую инициативу невозможно, пока не будут подготовлены резервы, отметил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Он объяснил, что демобилизация без подготовки резервов "приведет к потере государства".

Мельник, Джелял и не только. Зеленский согласовал более 30 назначений послов

Украина сменит ряд послов в других странах. Также будет сменен представитель страны в ООН, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, среди будущих назначений Нариман Джелял, который недавно вернулся из российского плена. Он поедет послом Украины в Турцию.