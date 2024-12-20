Мельник, Джелял и не только. Зеленский согласовал более 30 назначений послов
Украина сменит ряд послов в других странах. Также будет сменен представитель страны в ООН.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.
"Сегодня же с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений", - рассказал Зеленский.
По его словам, среди будущих назначений Нариман Джелял, который недавно вернулся из российского плена. Он поедет послом Украины в Турцию.
Основательница и директор Центра "Новая Европа"
Алена Гетьманчук будет направлена представителем Украины в НАТО, вероятно, речь об основательнице и директоре центра "Новая Европа".
А вот посол Украины в Бразилии Андрей Мельник будет представителем Украины в ООН.
"Эти и другие указы - вскоре, согласно дипломатическим процедурам", - подчеркнул президент.
Недавно мы писали о том, что Зеленский рассказал о том, что в Украине готовят изменения в дипломатическом корпусе. В частности, будут назначены новые послы.
А вот в сентябре в Украине сменили министра иностранных дел. Тогда Рада уволила с должности главу МИД Дмитрия Кулебу. Его заменил Андрей Сибига.
Более подробно о Сибиге - в материале РБК-Украина.
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