Плани Трампа про допомогу Україні та удар по Києву балістикою: новини за 20 грудня

Трамп планує продовжувати постачання зброї Україні, - FT

Обраний президент США Дональд Трамп не має наміру зупиняти військову допомогу Україні. Він хоче продовжити постачання зброї, пише FT з посиланням на джерела.

Також, за інформацією співрозмовників видання, обраний президент США проти вступу України до НАТО і хоче завершення війни. Але, водночас, він вважає, що постачання зброї Києву після припинення вогню забезпечать "мир через силу".

Росіяни вдарили по Києву

Окупанти 20 грудня вранці направили на Київ п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, повідомили Повітряні сили.

Протиповітряна оборона знищила всі п'ять ракет. Однак через падіння уламків збитих ракет є руйнування та постраждалі.

У мережі повідомили про оточення українських військ під Кураховим. У ЗСУ зробили заяву

У мережі повідомили про нібито оточення підрозділів Сил оборони в районі населених пунктів Успенівка і Трудове біля Курахового.

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", відповідальне за Курахівський напрямок, спростувало інформацію про те, що окремі підрозділи Сил оборони України перебувають в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка і Трудове.

Адміністрація Байдена готує пакет військової допомоги Україні на 1,2 млрд доларів, - Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена найближчими днями оголосить про пакет на 1,2 млрд доларів у рамках Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні, пише Reuters.

Буде використано решту коштів, виділених на закупівлю нової зброї для України.

Коли в Раду внесуть законопроєкт про демобілізацію: що кажуть у Міноборони

Законопроєкт про демобілізацію вже практично готовий. Але реалізувати таку ініціативу неможливо, поки не будуть підготовлені резерви, зазначив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Він пояснив, що демобілізація без підготовки резервів "призведе до втрати держави".

Мельник, Джелял і не тільки. Зеленський погодив понад 30 призначень послів

Україна змінить низку послів в інших країнах. Також буде змінено представника країни в ООН, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, серед майбутніх призначень Наріман Джелял, який нещодавно повернувся з російського полону. Він поїде послом України до Туреччини.