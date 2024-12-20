РФ за ночь выпустила 65 дронов, а утром атаковала Киев 5 ракетами: сколько сбили

Россия ночью 20 декабря выпустила по Украине дроны и ракеты. Также оккупанты утром направили на Киев пять баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, около 7:00 враг нанес удар по Киеву пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской областей России.

Противовоздушная оборона уничтожила все пять ракет. Однако из-за падения обломков сбитых ракет есть разрушения и пострадавшие.

Также Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь оккупанты выпустили по Украине 65 "Шахедов" и дронов других типов. Пуски были из четырех районов в России - Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

Кроме того, оккупанты нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области.

Силы ПВО уничтожили 40 дронов, еще 20 беспилотников-имитаторов локально потеряны. ПВО работала в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.