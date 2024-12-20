Трамп планирует продолжать поставки оружия Украине, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание отмечает, что о намерениях Трампа продолжать оказывать военную помощь Украине заявили три неназванных источника.

Как пишет FT, такой шаг поддержит другие страны Запада, которые глубоко обеспокоены своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона.

По данным журналистов, в начале декабря высокопоставленные британские чиновники отправились в Вашингтон, чтобы ознакомиться с планами Трампа по Украине.

После визита они рассказали, что избранный президент США против вступления Украины в НАТО и хочет завершения войны. Но, в то же время, он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".

Также два собеседника издания рассказали, что Трамп хочет потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону. Сейчас странам Альянса необходимо выделять на оборону 2% от ВВП в год, но избранный президент США хочет увеличить этот показатель до 5%.

Примечательно, 2% от ВВП на оборону выделяют только 23 из 32 членов НАТО.