План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник

По словам собеседника издания, какого-либо конкретного дедлайна или количества пунктов, которые будут в этом плане, не предусмотрено.

Источник отметил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может как принести конкретные результаты в контексте Украины, так и обойтись без таковых. И согласно с этим придется корректировать общие украино-европейские планы.

Собеседник также уточнил, что ответственным за подготовку плана с украинской стороны является руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Стоит заметить, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в четверг, 30 октября. Детальнее о том, что она значит для Украины, - в материале РБК-Украина.