RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник

Фото: лидер КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Разработка плана завершения войны в Украине в значительной степени зависит от результатов встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом РБК-Украина сообщил источник, знакомый с процессом подготовки.

По словам собеседника издания, какого-либо конкретного дедлайна или количества пунктов, которые будут в этом плане, не предусмотрено.

Источник отметил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина может как принести конкретные результаты в контексте Украины, так и обойтись без таковых. И согласно с этим придется корректировать общие украино-европейские планы. 

Собеседник также уточнил, что ответственным за подготовку плана с украинской стороны является руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Стоит заметить, что встреча Трампа и Си Цзиньпина состоится в четверг, 30 октября. Детальнее о том, что она значит для Украины, - в материале РБК-Украина

План завершения войны

Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на источники написало о том, что Украина совместно с европейскими партнерами готовит план завершения войны из 12 пунктов.

Такой план, как писало издание, предусматривает прекращение боевых действий по линии фронта, обмен пленными, возвращение депортированных украинских детей, а также дальнейшие переговоры по поводу территорий.

При этом предлагается, чтобы реализацию плана обеспечила комиссия под председательством президента США Дональда Трампа.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что от европейских стран есть предложения, которые касаются мирного плана.

Глава государства объяснил, что такая инициатива предусматривает в первую очередь прекращение огня. При этом вчера, 27 октября, Зеленский подчеркнул, что план должны подготовить в течение семи-десяти дней.

Также сегодня, 28 октября, Зеленский заявил, что в конце этой недели пройдет встреча советников Украины и лидеров стран ЕС, на которой будет обсуждаться план завершения войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампМирные переговорыСи ЦзиньпиньВойна в Украине