План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело

Розробка плану завершення війни в Україні значною мірою залежить від результатів зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це РБК-Україна повідомило джерело, знайоме з процесом підготовки.
За словами співрозмовника видання, будь-якого конкретного дедлайну або кількості пунктів, які будуть у цьому плані, не передбачено.
Джерело зазначило, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може як принести конкретні результати в контексті України, так і обійтися без таких. І відповідно до цього доведеться коригувати загальні україно-європейські плани.
Співрозмовник також уточнив, що відповідальним за підготовку плану з українського боку є керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Варто зауважити, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна відбудеться в четвер, 30 жовтня. Детальніше про те, що вона означає для України, - в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, раніше Bloomberg з посиланням на джерела написало про те, що Україна спільно з європейськими партнерами готує план завершення війни з 12 пунктів.
Такий план, як писало видання, передбачає припинення бойових дій по лінії фронту, обмін полоненими, повернення депортованих українських дітей, а також подальші переговори щодо територій.
При цьому пропонується, щоб реалізацію плану забезпечила комісія під головуванням президента США Дональда Трампа.
Зі свого боку президент України Володимир Зеленський підтвердив, що від європейських країн є пропозиції, які стосуються мирного плану.
Голова держави пояснив, що така ініціатива передбачає насамперед припинення вогню. При цьому вчора, 27 жовтня, Зеленський наголосив, що план мають підготувати протягом семи-десяти днів.
Також сьогодні, 28 жовтня, Зеленський заявив, що наприкінці цього тижня відбудеться зустріч радників України та лідерів країн ЄС, на якій обговорюватиметься план завершення війни.