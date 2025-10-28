План завершення війни залежить від зустрічі Трампа з Сі Цзіньпінем, - джерело

За словами співрозмовника видання, будь-якого конкретного дедлайну або кількості пунктів, які будуть у цьому плані, не передбачено.

Джерело зазначило, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна може як принести конкретні результати в контексті України, так і обійтися без таких. І відповідно до цього доведеться коригувати загальні україно-європейські плани.

Співрозмовник також уточнив, що відповідальним за підготовку плану з українського боку є керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Варто зауважити, що зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна відбудеться в четвер, 30 жовтня. Детальніше про те, що вона означає для України, - в матеріалі РБК-Україна.