План Трампа надо доработать. Лидеры Европы назвали ключевые замечания

Лидеры Европейского Союза и НАТО сделали совместное заявление относительно "мирного плана" для Украины, который продвигают Соединенные Штаты. Они заявили, что план может быть основой, но требует существенных доработок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского Совета.
Лидеры ЕС приветствовали усилия США по установлению мира в Украине и отметили, что "начальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы", которые безусловно будут необходимы для справедливого и прочного мира. Но этот план может быть лишь основой, которая потребует дополнительной работы.
"Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям", - говорится в заявлении.
Кроме того, подчеркнули лидеры ЕС, любые элементы плана, которые касаются Европейского Союза и НАТО, требуют согласия прежде всего членов этих блоков, а не только США, России или Украины.
"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней", - говорится в совместном заявлении.
Заявление подписали:
Как известно, американские и российские чиновники разработали мирный план по завершению войны России против Украины, который состоит из 28 пунктов. Его согласовал президент США Дональд Трамп. Этот "мирный план" предусматривает передачу России части территорий Донбасса в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и др.
США давят на Украину, чтобы она согласилась на мирный план до 27 ноября. В противном случае, угрожает Вашингтон, Украине прекратят предоставлять военную помощь и разведывательные данные.
Однако план сразу же столкнулся с жесткой критикой со стороны Украины, Европы и даже Конгресса США. Он фактически неприемлем. Кроме того, вероятно, к написанию плана причастны россияне - на это указывают некоторые странные фразы в документе. Западные СМИ заподозрили, что некоторые из них, похоже, были изначально написаны на русском.
На следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский обсудит мирный план с Трампом. Также Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.