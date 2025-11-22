План Трампа надо доработать. Лидеры Европы назвали ключевые замечания

Лидеры ЕС приветствовали усилия США по установлению мира в Украине и отметили, что "начальный проект плана из 28 пунктов содержит важные элементы", которые безусловно будут необходимы для справедливого и прочного мира. Но этот план может быть лишь основой, которая потребует дополнительной работы.

"Мы готовы присоединиться к обеспечению устойчивого мира в будущем. Мы четко придерживаемся принципа, что границы не должны меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями вооруженных сил Украины, которые сделают Украину уязвимой к будущим нападениям", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркнули лидеры ЕС, любые элементы плана, которые касаются Европейского Союза и НАТО, требуют согласия прежде всего членов этих блоков, а не только США, России или Украины.

"Мы пользуемся этой возможностью, чтобы подчеркнуть решимость нашей постоянной поддержки Украины. Мы будем продолжать тесную координацию с Украиной и США в течение следующих дней", - говорится в совместном заявлении.

Заявление подписали: