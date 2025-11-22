План Трампа треба допрацювати. Лідери Європи назвали ключові зауваження

Лідери Європейського Союзу та НАТО зробили спільну заяву щодо "мирного плану" для України, який просувають Сполучені Штати. Вони заявили, що план може бути основою, але потребує суттєвих доопрацювань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської Ради.
Лідери ЄС привітали зусилля США зі встановлення миру в Україні та зазначили, що "початковий проєкт плану з 28 пунктів містить важливі елементи", які безумовно будуть необхідними для справедливого та міцного миру. Але цей план може бути лише основою, яка потребуватиме додаткової роботи.
"Ми готові долучитися до забезпечення сталого миру в майбутньому. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, які зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів", - сказано у заяві.
Окрім того, підкреслили лідери ЄС, будь-які елементи плану, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребують згоди насамперед членів цих блоків, а не тільки США, Росії або України.
"Ми користуємося цією нагодою, щоб підкреслити рішучість нашої постійної підтримки України. Ми продовжуватимемо тісну координацію з Україною та США протягом наступних днів", - зазначено у спільній заяві.
Заяву підписали:
Як відомо, американські та російські чиновники розробили мирний план щодо завершення війни Росії проти України, який складається з 28 пунктів. Його погодив президент США Дональд Трамп. Цей "мирний план" передбачає передачу Росії частини територій Донбасу в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння та ін.
США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на мирний план до 27 листопада. В іншому випадку, погрожує Вашингтон, Україні припинять надавати військову допомогу та розвідувальні дані.
Проте план одразу ж зіткнувся з жорсткою критикою з боку України, Європи та навіть Конгресу США. Він фактично неприйнятний. Окрім того, ймовірно, до написання плану причетні росіяни - на це вказують деякі дивні фрази у документі. Західні ЗМІ запідозрили, що деякі з них, схоже, були спочатку написані російською.
Наступного тижня президент України Володимир Зеленський обговорить мирний план з Трампом. Також Зеленський разом з європейськими лідерами намагаються встигнути відредагувати пункти мирного плану США до 27 листопада, щоб вони були справедливими для Києва.