План пополнения оккупационных войск в России "забуксовал": ГУР объяснило причины

В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГУР .

Как объясняет разведка, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.

Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.