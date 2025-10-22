ua en ru
План пополнения оккупационных войск в России "забуксовал": ГУР объяснило причины

Украина, Среда 22 октября 2025 11:12
План пополнения оккупационных войск в России "забуксовал": ГУР объяснило причины Фото: план пополнения оккупационных войск в России забуксовал (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В российских регионах срыв набора контрактников. Самые бедные области не могут выполнить план Кремля из-за больших потерь и мизерных выплат.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

Как объясняет разведка, проблемы с набором контрактников в кремлевские вооруженные силы наблюдаются прежде всего в беднейших регионах РФ, в частности в республике Саха (Якутия).

Согласно внутренним документам минобороны РФ, низкие показатели отбора обусловлены недостаточными региональными выплатами и нежеланием местных властей содействовать рекрутинговой кампании.

Средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

Дополнительным фактором провала являются значительные потери среди местного населения, в частности представителей отдельных этносов - якутов, эвенков и эвенов, которые не желают погибать за интересы Москвы.

Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и в других дальневосточных регионах России.

Заметим, что Россия активно вербует иностранцев. В частности уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках из Казахстана, которых отправили на войну под флагом России.

На днях проект "Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России.

Стоит добавить, что с начала полномасштабной войны появлялась информация о том, что на территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины.

Однако россияне часто практикуют практику вербовки иностранцев. Ранее мы сообщали, что на Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ.

