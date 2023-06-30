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Россия вербует граждан Казахстана для участия в войне против Украины

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Казахстан, Пятница 30 июня 2023 21:38
Россия вербует граждан Казахстана для участия в войне против Украины Фото: Флаг Казахстана (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Костанайской области Казахстана.

"В последнее время в социальных сетях активно публикуются материалы, связанные с войной РФ против Украины. При этом часть из них сопровождается приглашением граждан Казахстана к участию в войне, провокационными словами и явно ложной информацией с признаками оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что некоторые пользователи социальных сетей, в частности граждане Казахстана, публично комментируют происходящие события, размещают сепаратистские призывы относительно целостности территории страны.

Факты вербовки жителей Казахстана

"Кроме того, в нашем регионе были зарегистрированы попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине", - добавили в прокуратуре.

Силовики напомнили, что эти действия запрещены Конституцией Казахстана, международно-признанными правовыми документами, участницей которых является Казахстан. Гражданам Казахстана, которые отправятся воевать против Украины, может грозить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.

Позиция Казахстана по войне РФ в Украине

Война против Украины подталкивает бывшие советские страны, в том числе и Казахстан, создавать новые союзы с другими странами, чтобы снизить зависимость от России.

Но на фоне вторжения России в Украину официально власти Казахстана санкции против России не вводили, лишь публично заявляли, что не будут помогать Кремлю обходить их.

Однако недавно координатор по санкциям Государственного департамента США Джим О'Брайен рассказал, что США обнаружили причастность Казахстана к обходу санкций россиянами.

Недавно в Казахстане двух сторонников РФ осудили на пять лет заключения. Они называли город Уральск в Казахстане "исконно российским городом".

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