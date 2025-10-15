ua en ru
"Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России

Украина, Среда 15 октября 2025 15:37
"Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России Фото: проект "Хочу жить" обнародовал список казахстанцев, погибших в войне на стороне России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Кремль продолжает вербовать казахстанцев. Уже известно о 270 погибших или пропавших наемниках, которых отправили на войну под флагом России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".

В захватнической войне, которую ведет Россия против Украины, продолжают гибнуть граждане Казахстана. Сегодня был опубликован перечень тех, кто погиб или пропал без вести.

Указано, что этот список не является полным и исчерпывающим, ведь реальное количество погибших и пропавших, вероятно, в разы больше.

Всего на данный момент удалось установить личности 270 граждан Казахстана, чьи жизни были уничтожены Россией.

Самым молодым из погибших является Богомолов Андрей, 2005 года рождения - на момент гибели ему было 19 лет. Самым старшим - Ялфимов Александр, 64-летний наемник из 254-го мотострелкового полка.

Кремль продолжает вербовку граждан Казахстана для участия в войне, как на территории самой республики, так и среди казахстанцев, проживающих в России. Последних ищут в тюрьмах, а также среди трудовых мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство.

В самом Казахстане российские вербовщики действуют через прямую интернет-рекламу и фиктивные агентства по трудоустройству, предлагающие "высокооплачиваемую работу в России".

По имеющейся информации, Россия постепенно отказывается от вербовки в некоторых "дальних" странах, отдавая предпочтение набору людей в соседних государствах, где ниже языковой барьер.

"Это означает, что властям Республики Казахстан и казахстанскому обществу необходимо приложить больше усилий для противодействия российским вербовочным сетям. В противном случае Россия продолжит отправлять граждан Казахстана на смерть", - добавили организаторы поэкта.

Заметим, что еще с начала полномасштабной войны появлялась информация о том, что на территории Казахстана зарегистрировали попытки вербовки местных жителей на территорию Российской Федерации для участия в войне против Украины.

Стоит отметить, что россияне часто практикуют практику вербовки иностранцев. В частности ранее мы сообщали, что на Запорожском направлении бойцы Легиона "Свобода России" взяли в плен нигерийца, который воевал на стороне РФ.

Также военные ВСУ взяли в плен гражданина Китая, который воевал в составе российской армии. Им оказался 24-летний Ван Ву. РБК-Украина писало, что известно о пленном, и объясняло, как он оказался на войне.

