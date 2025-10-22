ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

План поповнення окупаційних військ у Росії "забуксував": ГУР пояснило причини

Україна, Середа 22 жовтня 2025 11:12
UA EN RU
План поповнення окупаційних військ у Росії "забуксував": ГУР пояснило причини Фото: план поповнення окупаційних військ у Росії забуксував (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У російських регіонах зрив набору контрактників. Найбідніші області не можуть виконати план Кремля через великі втрати та мізерні виплати.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на ГУР.

Як пояснює розвідка, проблеми з набором контрактників до кремлівських збройних сил спостерігаються передусім у найбідніших регіонах РФ, зокрема в республіці Саха (Якутія).

Згідно з внутрішніми документами міноборони РФ, низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів - якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви.

Зазначається, що аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Зауважимо, що Росія активно вербує іноземців. Зокрема вже відомо про 270 загиблих або зниклих найманців з Казахстану, яких відправили на війну під прапором Росії.

Днями проект "Хочу жить" оприлюднив список казахстанців, які загинули у війні на боці Росії.

Варто додати, що від початку повномасштабної війни з'являлась інформація щодо того, що на території Казахстану зареєстрували спроби вербування місцевих жителів на територію Російської Федерації для участі у війні проти України.

Проте росіяни часто практикують практику вербування іноземців. Раніше ми повідомляли, що на Запорізькому напрямку бійці Легіону "Свобода Росії" взяли в полон нігерійця, який воював на боці РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію