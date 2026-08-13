Pixel 11 Pro Fold стал более легким и прочным: что Google изменила в смартфоне

Google официально представила новый складной смартфон Pixel 11 Pro Fold. Корпус устройства стал существенно прочнее и легче предыдущего поколения, однако ценник на гаджет существенно вырос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Более крепкий шарнир и яркие экраны

Внешне новинка практически полностью повторяет дизайн предшественника. Google решила не экспериментировать с пропорциями и формой корпуса в противовес конкурентам из Samsung, сохранив привычные габариты.

Однако внутри конструкцию существенно переработали, в частности, разработчики создали совершенно новый и более крепкий механизм разложения.

Основные изменения коснулись качества отображения контента. Внешний дисплей Pixel 11 Pro Fold получил новую панель Super Actua с пиковой яркостью в 3600 нит.

По заявлению компании, как внутренние, так и внешние экраны стали на 20 процентов ярче по сравнению с прошлогодней моделью.

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Более тонкий корпус и обновленная зарядка

Смартфон стал легче и стал заметно тоньше, однако это заставило производителя пойти на определенный компромисс в продолжительности автономной работы.

Вместо аккумулятора на 5015 мАч, который использовался в предыдущей версии, новинка получила батарею емкостью 4750 мАч.

Уменьшение батареи позволило сделать корпус на 1 мм тоньше, а вес устройства уменьшить на 20 граммов. При этом разработчики улучшили скорость беспроводной зарядки, теперь поддерживающей мощность 25 Вт.

Улучшенные камеры, новый чип и цены

Возможности фото- и видеосъемки Pixel 11 Pro Fold были существенно расширены благодаря современному аппаратному обеспечению.

Устройство оснастили обновленным 48-мегапиксельным основным сенсором, способным захватывать больше света для детализированных кадров в сложных условиях освещения.

Благодаря свежему процессору Tensor G6 и обновленному чипу обработки изображений, максимальный цифровой зум вырос с 20× до 30×.

Pixel 11 Pro Fold поступит в продажу в двух цветовых решениях - Olive (оливковый) и Obsidian (темно-серый). Новая модель на старте оценена в 1899 долларов.