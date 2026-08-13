Pixel 11 получил автономного ИИ-агента: Gemini может действовать без команд

Google сделала Pixel 11 умнее, но не радикально другим. Новые смартфоны сохранили знакомый дизайн предшественников, но получили значительно расширенные возможности Gemini и новые камеры.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Автономные ИИ-агенты и новые функции Gemini

Главным фокусом линейки Pixel 11 стало использование фоновых автономных ИИ-агентов .

В США пользователи смогут использовать Gemini для заказа продуктов, бронирования поездок, покупки кофе или телефонных звонков в заведения для резервирования столиков и записи на прием.

Владелец устройства может в любой момент перехватить управление или рассмотреть расшифровку разговора.

В ближайшие недели Gemini получит интеграцию с сервисами Granola, Otter.ai, Wix, Fever, Get Your Guide, Localiza, OpenTable, Ticketmaster, iHeartRadio, Pandora, Angi, Thumbtack и Zocdoc.

Среди других интеллектуальных новинок :

Инструмент диктовки Rambler для быстрого создания текстов;

для быстрого создания текстов; Обновлена функция Magic Cue , которая анализирует данные из всех приложений для подсказки действий или заведений;

, которая анализирует данные из всех приложений для подсказки действий или заведений; Автоматический перевод видео, подкастов и голосовых сообщений;

видео, подкастов и голосовых сообщений; Поиск Circle to Search непосредственно через интерфейс камеры

непосредственно через интерфейс камеры Перевод языка жестов в текст в реальном времени для людей с нарушениями слуха.

Возможности камеры и режим для авторов

Аппаратная и программная части камеры также получили ряд обновлений. Функция Magic Capture выбирает лучшие кадры из сотен сделанных во время видеосъемки, автоматически кадрирует их и убирает размытие.

Обновление фотосистемы и видеосъемки содержат:

Увеличение суперзума до 120x в моделях Pro и до 30x в базовом Pixel 11;

до 120x в моделях Pro и до 30x в базовом Pixel 11; Ускоренную в 4,5 раза ночную съемку Instant Night Sight в серии Pro;

Поддержка видео в разрешении 8K с улучшенной стабилизацией;

с улучшенной стабилизацией; Возможность создания собственных кастомных фильтров;

Режим Creator Suite, превращающий смартфон в телепромптер при съемке видео с сохранением материала в отдельную папку.

Флагманы удивят новым чипом, ИИ и улучшенными функциями съемки (фото: Google)

Процессор Tensor G6 и изменения в аппаратном обеспечении

Все устройства серии оснащены новым процессором Tensor G6, который на 20 процентов энергоэффективнее предшественника и обеспечивает на 25 процентов более быстрый интернет-серфинг.

Примечательно, что сенсор телефото в Pro-моделях захватывает на 32 процента больше света.

Дисплеи сохранили размеры предыдущего поколения, однако в версиях Pro выросла пиковая яркость.

На задней панели вокруг вспышки появился светодиодный индикатор, который сигнализирует о вызовах или сообщениях от важных контактов, а также о процессе обработки запросов алгоритмами Gemini.

Цены и конфигурации

Все устройства Pixel 11 доступны для предзаказа и поставляются с минимальным объемом встроенной памяти 256 ГБ.

Базовая модель Pixel 11 стоит от 899 долларов, Pixel 11 Pro - от 1099 долларов, а старшая версия Pixel 11 Pro XL - от 1299 долларов (на 100 долларов дороже Pixel 10 XL).

Вместе с телефонами презентовали новую серию аксессуаров, включая прозрачные чехлы Pixelsnap и подставки Pixelsnap Ring Stand.