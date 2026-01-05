Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет, - СМИ
В субботу, 4 января, КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет. Испытанием руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В докладе сказано, что Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования наступательной системы вооружений страны и ее общего ядерного сдерживания.
Bloomberg отмечает, что глава КНДР, как правило, курирует те испытания оружия, которые он считает значимыми.
Также сообщается, что испытания состоялось накануне запланированного на понедельник саммита между главой Китая Си Цзиньпином и его южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном.
Испытания КНДР
Напомним, в среду 24 декабря, Ким Чен Ын руководил испытательным пуском зенитных ракет большой дальности. В СМИ заявлялось, что они уничтожили цели в воздухе на расстоянии 200 км.
Кроме того, 29 декабря КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За этими событиями Ким Чен Ын тоже наблюдал.
Также мы писали, что утром, 4 января, Северная Корея осуществила первые в этом году ракетные пуски в направлении Японского моря. Известно, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.