Северная Корея провела испытания гиперзвуковых ракет, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Также сообщается, что испытания состоялось накануне запланированного на понедельник саммита между главой Китая Си Цзиньпином и его южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном.

Bloomberg отмечает, что глава КНДР, как правило, курирует те испытания оружия, которые он считает значимыми.

В докладе сказано, что Ким Чен Ын подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования наступательной системы вооружений страны и ее общего ядерного сдерживания.

Испытания КНДР

Напомним, в среду 24 декабря, Ким Чен Ын руководил испытательным пуском зенитных ракет большой дальности. В СМИ заявлялось, что они уничтожили цели в воздухе на расстоянии 200 км.

Кроме того, 29 декабря КНДР провела запуск стратегических крылатых ракет большой дальности. За этими событиями Ким Чен Ын тоже наблюдал.

Также мы писали, что утром, 4 января, Северная Корея осуществила первые в этом году ракетные пуски в направлении Японского моря. Известно, что ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.