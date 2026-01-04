КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея утром 4 января осуществила первые в этом году ракетные пуски в направлении Японского моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News и Yonhap .

Это первая такая ракетная активность за почти два месяца. Ракеты были запущены с западного побережья Северной Кореи около 7:54 и 8:05 утра, обе достигли максимальной высоты.

Ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации о повреждениях или пострадавших нет.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи поручила профильным ведомствам оперативно собрать все данные по инциденту и проинформировать население. Также она приказала принять меры для безопасности гражданских судов и авиации в районе Японского моря и продолжить наблюдение за действиями КНДР.

Запуски зафиксировали и в Южной Корее. По данным Объединенного комитета начальников штабов, ракеты были выпущены из района вблизи Пхеньяна, преодолели около 900 километров и упали в акватории Японского моря.

Сейчас южнокорейские военные совместно с американскими союзниками анализируют полученную информацию, в частности место старта, траекторию и дальность полета, чтобы определить тип ракет и их характеристики.

Пуски состоялись накануне запланированного визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.