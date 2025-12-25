ua en ru
Руководил лично: Ким Чен Ын провел испытания ракеты большой дальности, - СМИ

Четверг 25 декабря 2025 00:55
Руководил лично: Ким Чен Ын провел испытания ракеты большой дальности, - СМИ Фото: Ким Чен Ын (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском зенитной ракеты большой дальности. Это пришло в среду, 24 декабря, на пусковой площадке у восточного побережья страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным KCNA, испытания, направленное на оценку стратегических технологий страны по разработке нового типа высотных ракет - уничтожило цели в воздухе на расстоянии 200 км (124 миль).

Также Ким наблюдал за строительными работами на другом объекте, где находилась атомная подводная лодка водоизмещением 8700 тонн, которая способна запускать зенитные ракеты. Однако место и дата его визита не указаны.

Агентство KCNA отметило, что проект подводной лодки является частью усилий правящей партии Северной Кореи по модернизации военно-морского флота страны - одной из пяти ключевых мер, которые партия проводит для развития своих оборонных возможностей.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что всестороннее развитие ядерного потенциала и модернизация военно-морского флота неизбежны, в то время как "современный мир отнюдь не современный".

Глава КНДР добавил, что план Южной Кореи по разработке атомной подводной лодки, согласованный с Вашингтоном, еще больше обострит напряженность на Корейском полуострове и представляет угрозу национальной безопасности, что требует принятия мер.

КНДР усиливает военную мощь

Напомним, в сентябре Ким Чен Ын объявил, что КНДР представит новую политику, направленную на одновременное развитие ядерных сил и обычных вооруженных сил. По его словам, новый курс должен стать "ключевым фактором укрепления обороноспособности страны и обеспечения нацбезопасности".

Также в том месяце под его руководством прошли испытания беспилотного оружия. В частности, северокорейский лидер ознакомился с характеристикой и применением в боевых условиях различных беспилотников. После он распорядился усилить возможности дронов с помощью ИИ.

Ранее мы писали, что Ким Чен Ын заявил о новых достижениям в военной сфере, среди которых - разработка "мощного секретного оружия".

