Північна Корея провела випробування гіперзвукових ракет, - ЗМІ
У суботу, 4 січня, КНДР провела випробування гіперзвукових ракет. Випробуванням керував лідер КНДР Кім Чен Ин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У доповіді сказано, що Кім Чен Ин наголосив на необхідності подальшого вдосконалення наступальної системи озброєнь країни та її загального ядерного стримування.
Bloomberg зазначає, що глава КНДР, як правило, курирує ті випробування зброї, які він вважає значущими.
Також повідомляється, що випробування відбулося напередодні запланованого на понеділок саміту між главою Китаю Сі Цзіньпіном і його південнокорейським колегою Лі Чже Меном.
Випробування КНДР
Нагадаємо, у середу 24 грудня, Кім Чен Ин керував випробувальним пуском зенітних ракет великої дальності. У ЗМІ заявлялося, що вони знищили цілі в повітрі на відстані 200 км.
Крім того, 29 грудня КНДР провела запуск стратегічних крилатих ракет великої дальності. За цими подіями Кім Чен Ин теж спостерігав.
Також ми писали, що вранці, 4 січня, Північна Корея здійснила перші в цьому році ракетні пуски в напрямку Японського моря. Відомо, що ракети впали за межами виключної економічної зони Японії.