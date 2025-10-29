"Мы займемся Северной Кореей": Трамп отреагировал на ракетные испытания КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

В ходе общения журналисты попросили Трампа дать свою реакцию на то, что КНДР запустила ракету.

"Ну, я не знаю. Он (вероятно, речь о главе Северной Кореи Ким Чен Ыне - ред.) запускает ракеты десятилетиями, не так ли?", - сказал Трамп.

Он добавил, что у него с лидером Северной Кореи "всегда были очень хорошие отношения", поэтому в какой-то момент они встретятся. При этом лидер США пообещал заняться КНДР.

"В какой-то момент я с нетерпением жду встречи. У нас были очень хорошие отношения. Мы встречались, разговаривали несколько раз. И у нас было взаимопонимание. В какой-то м момент мы займемся Северной Кореей", - сказал американский лидер.

Также у Трампа спросили, значат ли его слова то, что в рамках его визита в Азию у не встречи с главой КНДР.

"Я не знаю. Люди пытаются это устроить - думаю, они хотели бы, и я хотел бы. Но я также хочу сосредоточиться на Китае. Наш главный фокус - завтрашняя встреча с Китаем. Но потом мы вернёмся, и в недалеком будущем встретимся с Северной Кореей", - ответил президент США.