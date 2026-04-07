Разведка Южной Кореи уверена, что дочь Ким Чен Ына является его преемницей, - Reuters
Разведка Южной Кореи считает, что несовершеннолетняя дочь лидера КНДР Ким Чен Ына назначена его преемницей.
Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Национальная разведслужба заявила законодателям, что ее оценка основана не на косвенных уликах, а на том, что она назвала "достоверной разведывательной информацией", собранной агентством.
По словам законодателей, в разведение сообщили, что фото дочери главы КНДР за рулем танка имело цель подчеркнуть ее предполагаемые военные способности и развеять сомнения по поводу наследницы женского пола.
Речь о том, что в марте северокорейское госСМИ KCNA опубликовало фотографии Ким Чен Ына и его дочери Ким Джу Э за рулем нового танка. Это произошло после того, как ранее были показаны снимки, на которых она стреляет из винтовки на стрельбище и использует пистолет.
Депутат от правящей южнокорейской Демократической партии Пак Сон Вон заявила, что подобные кадры призваны отдать дань уважения публичным выступлениям Ким Чен Ына в армии в начале 2010-х годов, когда его готовили к тому, чтобы он сменил своего отца на посту президента.
Также законодатели, сославшись данные Национальной разведслужбы, говорят, что неоднократное присутствие Джу Э на мероприятиях, связанных с обороной - направлено на то, чтобы развеять сомнения по поводу возможной женщины-преемницы и ускорить формирование версии о преемственности.
Ранее чиновники говорили, что по мнению разведки, все более заметная роль дочки Ким Чен Ына свидетельствует о том, что к ней уже относятся как к де-факто второй по значимости фигуре в руководстве Северной Кореи.
Reuters отмечает, что последняя оценки разведки по дочери Кима, которой около 13 лет и зовут Чжу Э - является продолжением более раннего анализа разведывательного агентства. Тогда считалось, что ее, вероятно, готовят к смене отца на посту государства.
Преемница Ким Чен Ына
Напомним, в сентябре 2025 года разведка Южной Кореи считала, что дочь главы КНДР после своей поездки в Китай значительно укрепила свой статус как потенциальной преемницы.
Уже в феврале 2026 года СМИ писали, что роль дочери лидера страны усиливается. В частности, подросток уже получила управленческую функцию в структуре, связанной с ракетной программы. Причем некоторые решения начали проходить через нее.