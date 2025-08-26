ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в этом году

Вторник 26 августа 2025 01:22
UA EN RU
Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в этом году Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.

"Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения", - сказал президент США.

По словам Трампа, он и лидер КНДР "стали очень дружелюбными" во время его первого срока на посту президента.

"Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении", - заявил Трамп, добавив, что хотел бы помочь отношениям между двумя Кореями.

Как пишет Reuters, Северная Корея пока не отреагировала на просьбу прокомментировать высказывания президента США.

Отметим, что заявления Трампа прозвучали во время встречи с новым президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном в Белом доме. Южнокорейский лидер в свою очередь выразил надежду, что президенту США удастся наладить отношения между Сеулом и Пхеньяном.

"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости - ред.) в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", - сказал Ли.

Встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Напомним, что в период с 2018 по 2019 годы, Трамп и лидер КНДР провели три встречи, а также, как выразился президент США - обменялись рядом "прекрасных писем".

В июне 2019 года Трамп ненадолго въехал в Северную Корею из демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Он стал первым президентом США, ступившим на землю КНДР.

Однако, достичь существенного прогресса в сдерживании ядерной программы Северной Кореи на удалось. В марте этого года Трамп признал, что КНДР является "ядерной державой".

Также в апреле издание Axios писало, что администрация Трампа планирует новые переговоры с Северной Кореей из-за ее ядерного прогресса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Ким Чен Ын Северная Корея Дональд Трамп
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы