Трамп хочет встретиться с Ким Чен Ыном в этом году
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и Reuters.
"Я хотел бы встретиться с ним в этом году... Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в будущем. Я хотел бы встретиться. У нас с ним сложились прекрасные отношения", - сказал президент США.
По словам Трампа, он и лидер КНДР "стали очень дружелюбными" во время его первого срока на посту президента.
"Мы думаем, что можем что-то сделать в этом направлении", - заявил Трамп, добавив, что хотел бы помочь отношениям между двумя Кореями.
Как пишет Reuters, Северная Корея пока не отреагировала на просьбу прокомментировать высказывания президента США.
Отметим, что заявления Трампа прозвучали во время встречи с новым президентом Южной Кореи Ли Джэ Меном в Белом доме. Южнокорейский лидер в свою очередь выразил надежду, что президенту США удастся наладить отношения между Сеулом и Пхеньяном.
"Я надеюсь, что вы сможете принести мир на Корейский полуостров, единственную разделенную страну в мире. Чтобы вы могли встретиться с Ким Чен Ыном, построить Trump World (комплекс недвижимости - ред.) в Северной Корее. Чтобы я мог играть там в гольф, и чтобы вы действительно смогли сыграть роль миротворца мирового исторического значения", - сказал Ли.
Встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Напомним, что в период с 2018 по 2019 годы, Трамп и лидер КНДР провели три встречи, а также, как выразился президент США - обменялись рядом "прекрасных писем".
В июне 2019 года Трамп ненадолго въехал в Северную Корею из демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей. Он стал первым президентом США, ступившим на землю КНДР.
Однако, достичь существенного прогресса в сдерживании ядерной программы Северной Кореи на удалось. В марте этого года Трамп признал, что КНДР является "ядерной державой".
Также в апреле издание Axios писало, что администрация Трампа планирует новые переговоры с Северной Кореей из-за ее ядерного прогресса.