Ким Чен Ын намекнул на сближение КНДР с США, но есть условие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов вести диалог с США, если Вашингтон откажется от требования полной денуклеаризации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, в воскресенье в своей речи на Верховном народном собрании Ким Чен Ын заявил, что у КНДР нет причин избегать диалога с США. При этом лидер Северной Кореи подчеркнул, что Пхеньян никогда не откажется от своего ядерного арсенала, даже ради снятия санкций.

Ким также выразил "теплые воспоминания" о прежних встречах с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера встречались трижды во время первого срока Трампа, и, по словам Кима, эти контакты оставили положительные впечатления.

"Если Соединенные Штаты откажутся от абсурдной одержимости денуклеаризацией нашей страны и примут реальность, стремясь к настоящему мирному сосуществованию, у нас нет никакой причины не сесть за стол переговоров с США", - заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР подчеркнул, что в свое время создание ядерного оружия было вопросом выживания для защиты страны от "серьезных угроз" со стороны США и Южной Кореи. Он также отметил, что санкции сделали Северную Корею сильнее и устойчивее и стали определенным "учебным опытом".

При этом Ким отметил, что недавние попытки Вашингтона и Сеула начать переговоры являются неискренними, поскольку их цели остаются "уничтожить Север и его режим".