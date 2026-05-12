Южнокорейские ракетные системы Chunmoo усилят ПВО Эстонии
Эстония заключила договор на поставку трех дополнительных реактивных систем залпового огня Chunmoo южнокорейской компании Hanwha Aerospace. Таким образом общий заказ вырос с шести до девяти единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
Что приобрела Эстония
Новый контракт заключен в дополнение к первоначальному договору на шесть РСЗО, подписанному в конце 2025 года. Стоимость первоначального рамочного контракта составляла 290 млн евро - он предусматривал поставку шести пусковых установок, ракет трех типов и обучение персонала.
Hanwha Aerospace обязалась вложить 20% стоимости контракта в эстонскую оборонную промышленность.
Возможности системы
Chunmoo - современная высокомобильная РСЗО на колесном шасси 8 на 8. Система способна запускать управляемые ракеты с дальностью до 80 км, а также ракеты дальнего радиуса действия CTM-290, которые поражают цели на расстоянии до 290 км.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал соглашение "значительным укреплением потенциала" и подчеркнул, что сотрудничество с Южной Кореей выходит за пределы чисто военной сферы.
Первые Chunmoo ожидаются в Эстонии во второй половине 2027 года.
В последние дни ситуация в воздушном пространстве стран Балтии существенно обострилась из-за провокаций со стороны РФ. В ночь на 7 мая несколько российских беспилотников нарушили границу Латвии, а один из них упал на нефтяной резервуар в городе Резекне.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия намеренно использует средства радиоэлектронной борьбы, чтобы уводить украинские дроны на территорию стран НАТО.
Он подчеркнул, что Украина и Латвия находятся в постоянном контакте, а компетентные органы обеих стран обмениваются данными для выяснения обстоятельств. Киев предложил союзникам помощь в предотвращении подобных инцидентов.