Південнокорейські ракетні системи Chunmoo посилять ППО Естонії

Естонія уклала договір на постачання трьох додаткових реактивних систем залпового вогню Chunmoo південнокорейської компанії Hanwha Aerospace. Таким чином загальне замовлення зросло з шести до дев'яти одиниць.

Що придбала Естонія

Новий контракт укладено на доповнення до первісного договору на шість РСЗО, підписаного наприкінці 2025 року. Вартість початкового рамкового контракту становила 290 млн євро - він передбачав постачання шести пускових установок, ракет трьох типів і навчання персоналу.

Hanwha Aerospace зобов'язалася вкласти 20% вартості контракту в естонську оборонну промисловість.

Можливості системи

Chunmoo - сучасна високомобільна РСЗО на колісному шасі 8 на 8. Система здатна запускати керовані ракети з дальністю до 80 км, а також ракети далекого радіусу дії CTM-290, які вражають цілі на відстані до 290 км.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур назвав угоду "значним зміцненням потенціалу" і підкреслив, що співпраця з Південною Кореєю виходить за межі суто військової сфери.

Перші Chunmoo очікуються в Естонії у другій половині 2027 року.